Yuri cobrou pior pênalti da história do Corinthians? Colunistas debatem

A escolha de Yuri Alberto por uma cavadinha no pênalti perdido contra o Flamengo vai marcar para sempre sua trajetória no Corinthians, opinaram José Trajano, Rodrigo Mattos e Walter Casagrande Jr. no Fim de Papo.
O episódio reacendeu memórias de pênalti parecido batido por Alexandre Pato em 2013, na Copa do Brasil. Apesar da comparação, comentaristas apontam que Yuri tem mais crédito com torcida e clube.
Trajano: Yuri Alberto fica eternamente marcado
Foi autossuficiência. Sempre se acha, é na marra. [...] E, olha, o Pato encerrou a carreira dele no Corinthians ao cobrar aquele pênalti contra o Grêmio dessa mesma maneira. O Yuri Alberto não vai encerrar a carreira no Corinthians, mas vai ficar eternamente marcado como responsável por essa derrota.
José Trajano
Mattos: Desmoralização completa
Às vezes precisa alguém contar a história do clube para os jogadores, entendeu? Fala assim: 'olha, teve um cara aqui que bateu um pênalti dando cavadinha e enterrou a história dele no clube. É bom não bater de cavadinha'. [...] O goleiro pegar um pênalti sentado é tão ridículo para o atacante, que eu fico imaginando do outro lado, o atacante olhando aquilo ali, o goleiro sentado com a bola na mão, é uma desmoralização completa.
Rodrigo Mattos
Casagrande: Daqui a 10 anos, é o que vamos lembrar
Daqui 10 anos nós vamos falar sobre esse jogo. O que você vai falar sobre esse jogo? [...] Eu vou falar assim: 'o centroavante era o Yuri Alberto, ele foi dar uma cavadinha e jogou a bola na mão do goleiro, e o Flamengo ganhou por 2x1. É o que a gente vai falar daqui a 10 anos. Ninguém vai falar [outra coisa] desse jogo.
Walter Casagrande Jr.
Palmeiras: Abel mexeu mal em derrota? Colunistas divergem
O Lucas Evangelista é um meio campista de dinâmica de jogo. Ele dá dinâmica na partida. Aquele cara que pega, faz o time rodar. [...] Entra o Aníbal Moreno, é um cara caçador, que caça o melhor jogador do outro lado, que chega junto, que faz cobertura, que faz mais falta. Não tem um cara no banco [para substituir o Evangelista]. O Evangelista machucou.
Cara de campeão? Colunistas analisam vitória 'improvável' do Flamengo
Esse jogo parecia que ia dar tudo errado. [...] Se você olhar a atitude dos jogadores do Flamengo no primeiro tempo, [...] estavam meio lentos na rotação, estavam num jogo que parecia de campeonato carioca, e que era um jogo que estava valendo a liderança. 40 minutos nisso. Foram dominados completamente.
Rodrigo Mattos
Casagrande: Yuri Alberto deveria chorar de novo após derrota do Corinthians
Eu acho assim, ele devia chorar de novo, né? Ele chorou de emoção quando ele fez aquele gol. Agora, o Corinthians perdeu por 2 a 1. Ele deveria chorar de novo, porque aquele pênalti que ele bateu no primeiro tempo, rídiculo, fez total diferença no resultado da partida. Aliás, não só aquele pênalti, como os outros três, quatro gols que ele perdeu no primeiro tempo, cara a cara com o Rossi, fizeram diferença no final da partida.
Walter Casagrande Jr.
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.