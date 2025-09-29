'TV esportiva está mais pobre hoje', as homenagens a Paulo Soares, o Amigão

A morte do jornalista Paulo Soares, o Amigão, lembrado principalmente pela apresentação do Sportcenter, na ESPN, ao lado de Antero Greco, mobilizou o mundo do esporte nesta segunda-feira, 29. Personalidades do esporte, colegas de profissão e clubes prestaram tributos ao profissional conhecido pelo bom humor e gentileza.

A causa da morte não foi divulgada. O velório acontecerá a partir das 13h às 17h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo.

"Um cara super gentil, generoso, um puta apresentador e ótimo narrador. Que m.... Que perda. Meu abraço a todos os amigos, familiares e fãs. Descansa em paz, Amigão", escreveu André Rizek, apresentador dos canais SporTV, concorrente da ESPN.

Colegas de ESPN foram às redes sociais e evocaram momentos vividos ao lado do colega, além de, como todos que comentaram a perda, destacar a personalidade amável de Amigão.

"Paulo Soares era muito mais que o Amigão. Era único. De sorriso largo, carinho enorme e talento raro. Sua risada, seu carisma, sua genialidade invadiam qualquer ambiente", disse Fernando Meligeni. "Um simples 'boa noite' dele já alegrava o dia. Nas muitas vezes em que o encontrei, nos corredores da ESPN ou em qualquer lugar, ele sempre foi assim: querido, alegre, respeitoso, com uma frase significativa na ponta da língua."

"Amigão, my friend. Do sorriso fácil. Da risada gostosa. Cem! Cem! Cem vezes te diria o quanto foi especial conhecer um ser humano tão doce, gentil, generoso. Te amo, do fundo do coração. Obrigado por tudo. Do seu Amiguinho", afirmou Léo Bertozzi.

Amigão morreu aos 63 anos, pouco mais de um ano após o eterno parceiro Antero, morto em maio de 2024. A parceria entre os dois foi lembrada por muitos daqueles fizeram publicações nas redes sociais para homenagear o jornalista, caso de Galvão Bueno, lenda da comunicação e narração esportiva.

"Morre o jornalista e apresentador de esportes Paulo Soares, o Amigão!! Ele e Antero Greco juntos eram ótimos. Agora, também se foi!! Em alguma dimensão o reencontro vai acontecer e a resenha será ótima!! A TV esportiva está mais pobre hoje!! Vai com Deus, Amigão!!" escreveu o narrador.

Milton Neves, outro nome emblemático da comunicação esportiva, foi outro a se manifestar via redes sociais. "Uma unanimidade entre fãs do futebol, jornalistas e todo mundo que chegou a conhecê-lo. Uma perda enorme de um grande cara, um grande jornalista, um grande apresentador. Que Deus o receba em paz, Amigão."

Os clubes de futebol também se sensibilizaram com a partida do icônico comunicador esportivo. O São Paulo, time para o qual ele torcia, destacou "o profissionalismo, a simpatia e o amor ao esporte" demonstrados por Amigão ao longo de sua carreira.

"Hoje nos despedimos de Paulo Soares, o Amigão, um grande jornalista e uma voz marcante do jornalismo esportivo. Amigão, que era são-paulino, deixa um legado de profissionalismo, simpatia e amor ao esporte. Que sua memória siga viva nas lembranças e nos corações de todos que tiveram a honra de acompanhá-lo. Descanse em paz, Amigão", escreveu o clube tricolor-em suas redes sociais.

"Em mais de quatro décadas de carreira, Amigão passou por alguns dos principais veículos do país, participando da cobertura de grandes competições como Olimpíada e Copa do Mundo", foi a mensagem deixada pelo Palmeiras. "Ele será sempre lembrado pela divertida dupla que fazia com o jornalista Antero Greco no comando do SportsCenter, da ESPN."