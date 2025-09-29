Topo

Transmissão ao vivo de São Paulo x Ceará pelo Brasileirão: veja onde assistir

29/09/2025 18h30

São Paulo e Ceará medem forças na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo busca reagir após a eliminação na Libertadores diante da LDU. A equipe de Hernán Crespo também sofreu revés no Brasileirão, perdendo por 1 a 0 para o Santos.

O Ceará, por sua vez, não vence há quatro jogos no nacional. O Vozão somou apenas um empate em 1 a 1 contra o Bahia na última rodada.

São Paulo x Ceará -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 20h (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

