Transmissão ao vivo de São Paulo x Ceará pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e Ceará medem forças na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo busca reagir após a eliminação na Libertadores diante da LDU. A equipe de Hernán Crespo também sofreu revés no Brasileirão, perdendo por 1 a 0 para o Santos.

O Ceará, por sua vez, não vence há quatro jogos no nacional. O Vozão somou apenas um empate em 1 a 1 contra o Bahia na última rodada.

São Paulo x Ceará -- Campeonato Brasileiro