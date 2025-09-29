Transmissão ao vivo de Avaí x Coritiba pela Série B: veja onde assistir
Avaí e Coritiba se enfrentam hoje, às 19h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Avaí vem de dois jogos sem derrota e quer ampliar a sequência. A equipe do técnico Marquinhos venceu a Chapecoense por 1 a 0 na rodada passada.
O Coritiba vem de duas derrotas consecutivas e quer voltar a vencer para se manter firme no G4. O Coxa foi derrotado pelo Criciúma por 2 a 0, jogando em casa, e viu o Tigre assumir a liderança da Série B.
Avaí x Coritiba -- Série B
- Data e hora: 29 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)