Transmissão ao vivo de Avaí x Coritiba pela Série B: veja onde assistir

Josué, meio-campista do Coritiba, durante o jogo contra o América-MG - JP Pacheco/Coritiba
Josué, meio-campista do Coritiba, durante o jogo contra o América-MG Imagem: JP Pacheco/Coritiba
Colaboração para o UOL, em São Paulo

29/09/2025 18h00

Avaí e Coritiba se enfrentam hoje, às 19h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Avaí vem de dois jogos sem derrota e quer ampliar a sequência. A equipe do técnico Marquinhos venceu a Chapecoense por 1 a 0 na rodada passada.

O Coritiba vem de duas derrotas consecutivas e quer voltar a vencer para se manter firme no G4. O Coxa foi derrotado pelo Criciúma por 2 a 0, jogando em casa, e viu o Tigre assumir a liderança da Série B.

Avaí x Coritiba -- Série B

  • Data e hora: 29 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

