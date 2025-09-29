Torcida do São Paulo pede saída de Julio Casares e diretores em protesto no Morumbis

A torcida do São Paulo armou um protesto em frente ao Morumbis nesta segunda-feira, antes do confronto com o Ceará, às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A manifestação, liderada pela principal Organizada do clube, a Independente, teve como principais alvos o presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte e os demais diretores do clube.

Insatisfeitos com a situação na qual o São Paulo se encontra atualmente, sobretudo após a eliminação traumática nas quartas de final da Libertadores para a LDU, na última quinta-feira, os torcedores pediram a renúncia de Julio Casares, de Carlos Belmonte e também do diretor executivo de futebol, Rui Costa, e dos diretores adjuntos Fernando Chapecó e Nelson Ferreira.

Os conselheiros do clube, responsáveis por eleger o presidente, também foram alvo da torcida são-paulina, que pede o fim do Conselho Vitalício, grupo seleto de conselheiros que passam a ser de certa forma "eternizados" na política tricolor, perpetuando o poder de escolher o próximo presidente.

Diversas faixas foram estendidas em frente ao portão principal do estádio, por onde passam os ônibus das equipes. Depois que ambas as delegações desembarcaram no Morumbis, a torcida foi liberada para protestar em frente ao portão principal.

Até caixões com as fotos de Carlos Belmonte e Julio Casares fizeram parte da manifestação, com alguns torcedores fantasiados de "morte".

Entre as insatisfações da torcida com a atual gestão do São Paulo está a montagem do elenco, a venda de jogadores revelados nas categorias de base por valores abaixo do esperado e o aumento das dívidas, apesar do discurso de austeridade financeira pregado por Casares e seus diretores.