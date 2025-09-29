Tolói sente a musculatura e é substituído no 1ºT de São Paulo x Ceará

Rafael Tolói é a mais nova dor de cabeça para o técnico Hernán Crespo. Nesta segunda-feira, o zagueiro sentiu um incômodo muscular ainda no primeiro tempo de São Paulo x Ceará e teve de ser substituído por Sabino.

Tolói foi a aposta da comissão técnica para a partida desta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro não foi titular contra a LDU, na semana passada, mas ganhou uma oportunidade justamente na vaga de Sabino.

Esse foi o terceiro jogo de Tolói neste retorno ao São Paulo, o terceiro como titular. O zagueiro não atuava desde o dia 21, no clássico contra o Santos, ou seja, em tese estava descansado para integrar a equipe tricolor contra o Ceará, mas não foi capaz de evitar o problema físico.

Tolói se junta a Ferraresi (lesão no adutor esquerdo), Marcos Antônio (desconforto no músculo reto femoral da perna direita), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (recondicionamento físico após fratura em três vértebras lombares), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Luan (lesão no adutor direito) como desfalques do São Paulo.

Sem Tolói e Ferraresi, o técnico Hernán Crespo tem apenas três zagueiros à disposição: Arboleda, Alan Franco e Sabino. Negrucci, improvisado no clássico contra o Santos, é outra opção. Péssima situação para um time que costuma atuar com uma primeira linha defensiva composta por três atletas.