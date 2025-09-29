Thalita Simplício se consagra tetracampeã no Mundial Paralímpico de Atletismo
Thalita Simplício voltou ao topo do pódio no Mundial Paralímpico de Atletismo, em Nova Déli 2025. A potiguar de 28 anos, medalhista paralímpica em Paris 2024, confirmou o favoritismo e se tornou, nesta segunda-feira, tetracampeã mundial nos 400m T11 (classe para atletas com deficiência visual), com o tempo de 59s76.
Thalita Simplício já havia sido campeã mundial em Kobe 2024, Paris 2023 e Dubai 2019. Após a vitória, a atleta falou sobre a importância do resultado.
"Para quem me acompanha de perto, sabe que não só a medalha, mas o fato de estar aqui já diz muita coisa sobre o meu caráter. Esse ano está bem difícil mentalmente. [...] Agora, até 2028, tenho um tempo para colocar a 'caixinha' em ordem. Está bem desorganizada. Eu preciso de férias. A medalha vai servir para organizar o que está bagunçado", declarou.
Com o novo título, Thalita, que nasceu com glaucoma, chega à sua nona medalha em Mundiais de Atletismo e se consolida como uma das principais medalhistas brasileiras da história.
Medalhas de prata
A delegação brasileira ainda conquistou outras duas medalhas de prata: André Rocha no lançamento de disco F52 e Maria Clara Augusto nos 100m T47. No quadro geral, o Brasil soma quatro ouros, sete pratas e dois bronzes, e disputa a liderança com a China, que tem quatro ouros, sete pratas e três bronzes.
Na prova dos 100m T47, Maria Clara, de 21 anos, fez o melhor tempo da carreira (12s20) para ficar com a prata. O ouro ficou com a equatoriana Kiara Rodriguez, que fez 11s97.
No lançamento de disco, André Rocha buscava o tricampeonato mundial, mas terminou com a medalha de prata, apenas três centímetros atrás do letão Aigars Apinis, que terminou com o ouro.
Classificados para a final
Além das medalhas, quatro brasileiros se classificaram para finais nesta segunda-feira: Verônica Hipólito (100m T36), Júlio César Agripino e Yeltsin Jacques (1500m T11) e Alan Fonteles (100m T64). As disputas por medalhas acontecem nesta terça-feira, a partir das 11h (de Brasília).