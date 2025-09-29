Técnico de Wanderlei Silva acusa corner de Popó de iniciar briga no Spaten Fight Night

O clima segue de intensa repercussão após a briga generalizada que marcou o encerramento do duelo entre Wanderlei Silva e Acelino 'Popó' Freitas no 'Spaten Fight Night 2', realizado no último sábado (27). Nesta segunda-feira (29), um novo elemento foi adicionado à discussão: um vídeo publicado por André Dida, treinador do curitibano e ex-lutador, reacendeu o debate sobre o que teria motivado o confronto entre as equipes (clique aqui ou veja abaixo).

A gravação, que reproduz um conteúdo originalmente postado por outro perfil, traz uma narração destacando um momento específico logo após a desclassificação de Wanderlei - penalizado por aplicar cabeçadas no adversário, o que encerrou a luta de forma antecipada. Nas imagens, é possível ver um dos integrantes do time de Popó apoiando-se no irmão do pugilista para, na sequência, desferir um chute na direção do corner rival.

É a partir dessa ação que o tumulto generalizado se instaura, com troca de empurrões e agressões entre os membros das duas comitivas. O material sugere que o chute pode ter sido o estopim para o caos que culminou com Wanderlei sendo nocauteado por Rafael Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe. O ex-campeão do PRIDE precisou ser levado ao hospital após o incidente.

Ao contrário do que chegou a ser interpretado inicialmente, a postagem de André Dida conta com uma legenda, na qual o técnico acusa diretamente a equipe adversária de iniciar a confusão e reforça sua versão dos acontecimentos. Em tom crítico, o treinador faz referência ao comportamento do integrante do corner rival envolvido na cena inicial.

"Esse é o verdadeiro amigo da onça. Esse vídeo acaba com qualquer argumento de quem começou a briga! Time Popó Freitas deu mole de vir pra cima e nos agredir. Acredito que, agora, nunca mais eles vão fazer isso novamente com ninguém!", escreveu Dida no post.

Desdobramentos seguem

O episódio continua entre os assuntos mais comentados do universo das lutas, impulsionado por versões conflitantes e registros que seguem sendo divulgados nas redes sociais. Até o momento, a organização do evento e os responsáveis pela arbitragem ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o conteúdo divulgado ou possíveis desdobramentos disciplinares.

