Sem Willian, Grêmio se reapresenta e inicia preparação para pegar o Santos

29/09/2025 14h22

O Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho na manhã desta segunda-feira após vencer o Vitória por 3 a 1 no último sábado, na Arena. A equipe gaúcha iniciou a preparação para o duelo com o Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O atacante Willian, reforço do Grêmio, tornou-se desfalque da equipe gaúcha. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o ex-Corinthians sofreu um pisão e foi substituído. O Imortal comunicou que o atleta sofreu uma fratura na base do quinto metatarso. Assim, o jogador de 37 anos deve ficar seis semanas longe dos gramados.

Dessa forma, Willian se junta à uma extensa lista de desfalques gremistas.

  • Balbuena (fratura no tornozelo direito)

  • Braithwaite (cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo)

  • Carlos Vinicius (edema na coxa esquerda)

  • Cuéllar (desconforto muscular)

  • João Lucas (lesão muscular)

  • João Pedro (trombose no ombro direito)

  • Monsalve (luxação no ombro direito)

  • Villasanti (lesão no joelho esquerdo)

  • Willian (fratura no quinto metatarso do pé direito).

O treino

No treino comandado por Mano Menezes, os jogadores que atuaram mais de 60 minutos fizeram trabalhos regenerativos e não foram a campo. Os demais fizeram aquecimento físico e cumpriram exercícios de corridas e saltos sobre obstáculos.

Enquanto os jogadores de linha realizavam aquecimento, os goleiros fizeram exercícios específicos da posição. Por fim, os atletas foram divididos em espaço reduzido e fizeram atividade técnica, com passes em dois toques, acelerando a tomada de decisão.

O elenco gremista volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira e viaja para São Paulo às 13h (de Brasília).

Fase do Grêmio

O Grêmio encara o Santos nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Atualmente, a equipe gaúcha é a décima colocada do Brasileirão, com 32 pontos, oito a menos que o Bahia, sexto lugar do torneio.

