Sem Willian, Grêmio se reapresenta e inicia preparação para pegar o Santos

O Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho na manhã desta segunda-feira após vencer o Vitória por 3 a 1 no último sábado, na Arena. A equipe gaúcha iniciou a preparação para o duelo com o Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O atacante Willian, reforço do Grêmio, tornou-se desfalque da equipe gaúcha. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o ex-Corinthians sofreu um pisão e foi substituído. O Imortal comunicou que o atleta sofreu uma fratura na base do quinto metatarso. Assim, o jogador de 37 anos deve ficar seis semanas longe dos gramados.

Dessa forma, Willian se junta à uma extensa lista de desfalques gremistas.

Balbuena (fratura no tornozelo direito)

Braithwaite (cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo)

Carlos Vinicius (edema na coxa esquerda)

Cuéllar (desconforto muscular)

João Lucas (lesão muscular)

João Pedro (trombose no ombro direito)

Monsalve (luxação no ombro direito)

Villasanti (lesão no joelho esquerdo)

Willian (fratura no quinto metatarso do pé direito).

O treino

No treino comandado por Mano Menezes, os jogadores que atuaram mais de 60 minutos fizeram trabalhos regenerativos e não foram a campo. Os demais fizeram aquecimento físico e cumpriram exercícios de corridas e saltos sobre obstáculos.

Enquanto os jogadores de linha realizavam aquecimento, os goleiros fizeram exercícios específicos da posição. Por fim, os atletas foram divididos em espaço reduzido e fizeram atividade técnica, com passes em dois toques, acelerando a tomada de decisão.

O elenco gremista volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira e viaja para São Paulo às 13h (de Brasília).

Fase do Grêmio

O Grêmio encara o Santos nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Atualmente, a equipe gaúcha é a décima colocada do Brasileirão, com 32 pontos, oito a menos que o Bahia, sexto lugar do torneio.