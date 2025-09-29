Sem Willian, Grêmio se reapresenta e inicia preparação para pegar o Santos
O Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho na manhã desta segunda-feira após vencer o Vitória por 3 a 1 no último sábado, na Arena. A equipe gaúcha iniciou a preparação para o duelo com o Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.
O atacante Willian, reforço do Grêmio, tornou-se desfalque da equipe gaúcha. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o ex-Corinthians sofreu um pisão e foi substituído. O Imortal comunicou que o atleta sofreu uma fratura na base do quinto metatarso. Assim, o jogador de 37 anos deve ficar seis semanas longe dos gramados.
Dessa forma, Willian se junta à uma extensa lista de desfalques gremistas.
- Balbuena (fratura no tornozelo direito)
- Braithwaite (cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo)
- Carlos Vinicius (edema na coxa esquerda)
- Cuéllar (desconforto muscular)
- João Lucas (lesão muscular)
- João Pedro (trombose no ombro direito)
- Monsalve (luxação no ombro direito)
- Villasanti (lesão no joelho esquerdo)
- Willian (fratura no quinto metatarso do pé direito).
O treino
No treino comandado por Mano Menezes, os jogadores que atuaram mais de 60 minutos fizeram trabalhos regenerativos e não foram a campo. Os demais fizeram aquecimento físico e cumpriram exercícios de corridas e saltos sobre obstáculos.
Enquanto os jogadores de linha realizavam aquecimento, os goleiros fizeram exercícios específicos da posição. Por fim, os atletas foram divididos em espaço reduzido e fizeram atividade técnica, com passes em dois toques, acelerando a tomada de decisão.
O elenco gremista volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira e viaja para São Paulo às 13h (de Brasília).
Fase do Grêmio
O Grêmio encara o Santos nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Atualmente, a equipe gaúcha é a décima colocada do Brasileirão, com 32 pontos, oito a menos que o Bahia, sexto lugar do torneio.