Seleção Brasileira sub-20 se reapresenta e inicia preparação para encarar o Marrocos

29/09/2025 21h30

Após empatar com o México na noite do último domingo, pela estreia no Mundial sub-20, a Seleção Brasileira se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo válido pela segunda rodada do Grupo C, contra o Marrocos.

O atacante Erick Belé lamentou o resultado na estreia, mas revelou que os atletas estão motivados para o próximo embate.

"A gente saiu com um empate, fico triste com isso. Mas estamos motivados para o próximo jogo. O professor Ramon está conversando muito com a gente e vamos com tudo para sair com a vitória", afirmou.

A partida contra o México marcou a estreia do atleta com a camisa da Seleção Brasileira.

"Me senti muito feliz. Somente agradecer a Deus por isso. É um sonho de criança jogar uma Copa do Mundo e eu pude realizar", completou.

Uma parte do grupo trabalhou no campo, enquanto o restante foi a uma academia próxima ao hotel da delegação para realizar atividades regenerativas. O último treino antes do confronto com Marrocos será nesta terça-feira.

Já a partida está marcada para quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.

