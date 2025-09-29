São Paulo x Ceará: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
São Paulo e Ceará entram em campo hoje, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O São Paulo quer se recuperar da queda na Libertadores, quando perdeu por 3 a 0 para a LDU no agregado. A equipe de Hernán Crespo também vem de derrota por 1 a 0 para o Santos no Brasileirão.
O Ceará não vence há quatro partidas no nacional. O Vozão vem de um empate em 1 a 1 com o Bahia na rodada passada.
