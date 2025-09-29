São Paulo recolhe os cacos após eliminação na Libertadores para mirar embalo no Brasileirão

Entre eliminações e ausências, o São Paulo tenta encontrar um norte para seguir e reconquistar a confiança do seu torcedor. A equipe de Hernán Crespo encara o Ceará nesta segunda-feira pela 25ª rodada do Brasileirão, em uma partida que pode ser o início de um novo tempo na única competição que lhe resta na temporada. A bola rola às 20 horas (horário de Brasília).

A eliminação da Libertadores, jogando em casa, diante da LDU, escancarou um clima pesado que permeia o Morumbi. Se as primeiras vitórias de Crespo ajudaram a amenizar os ânimos, agora uma boa campanha no Campeonato Brasileiro se tornou obrigação diante de um cenário do time que sofre com lesões, dívidas e vendas de jovens promessas que acabam por irritar o torcedor tricolor.

Sem contar com Oscar, Calleri, André Silva e a incógnita sobre a situação de Lucas Moura, Crespo tem tido de recorrer a nomes contestados pela torcida, como Ferreirinha, Rigoni, Tapia e Dinenno. Luciano, que deveria comandar o ataque com seu histórico dentro do São Paulo, tem vivido uma seca de gols. Vaiado diante da LDU pelas chances desperdiçadas, o camisa 10 não balança as redes adversárias há 12 jogos.

Nos últimos cinco jogos no Brasileirão, o São Paulo venceu apenas duas vezes. Também teve duas derrotas e soma um empate. Com 35 pontos, a equipe está bem próxima do G-6, zona da tabela que rende uma vaga na Libertadores do ano que vem. Lugares adicionais à competição continental podem ser criados por outros clubes que disputam torneios como a própria Libertadores e a Copa do Brasil. Mas, depender dos outros não está nos planos de um clube tradicional como o São Paulo que precisa dar uma resposta rápida a seu torcedor.

O Ceará, por sua vez, está numa situação um pouco mais dramática. O clube nordestino não vence há quatro rodadas e ocupa a metade de baixo da tabela do Brasileirão. O Juventude, que neste sábado empatou com o Internacional, tem 22 pontos. O time cearense tem 28. Foram apenas 10 pontos conquistados dos últimos 30 disputados.

Outro fator pode ser incômodo para o Ceará nesta segunda: o fato de nunca ter vencido o São Paulo no MorumBis pelo Campeonato Brasileiro. Na história do confronto, são sete partidas, com quatro vitórias tricolores e três empates.

Oscilação é a palavra que define o time cearense nesta competição. Apesar de ter feito um primeiro turno sólido, a segunda metade já não é tão favorável. Da mesma forma, a defesa segue sendo o ponto alto da equipe, enquanto o ataque tem sofrido com a baixa eficiência.

"A gente está há um bom tempo sem essas vitórias e precisa controlar bem a ansiedade, porque isso pode atrapalhar, e não há nada perdido. Temos feito bons jogos; são jogos difíceis. A Série A é muito difícil, jogar em casa ou fora de casa", declarou o goleiro Bruno Ferreira em entrevista coletiva.

"O São Paulo é muito qualificado, mas o Ceará sempre entra para ganhar. Às vezes não vem o resultado, mas é preciso trabalhar para melhorar", finalizou o arqueiro.

JOGO AÉREO

Os dois rivais apostam bastante no jogo pelo alto, o que pode apresentar um equilíbrio na partida. O São Paulo marcou 17 dos últimos 27 gols em bolas alçadas, enquanto o Ceará fez 15 dos últimos 22.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CEARÁ

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Mailton (Cédric), Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano . Técnico: Hernán Crespo.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Lucca. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 20 horas (horário de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).