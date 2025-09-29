São Paulo perde do Ceará em noite de protestos e Morumbis vazio após queda na Libertadores
O São Paulo foi derrotado pelo Ceará nesta segunda-feira, em pleno Morumbis, por 1 a 0, graças ao gol de Pedro Henrique, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, a quarta consecutiva em que o Tricolor sai derrotado, foi marcada por protestos da torcida em frente ao estádio e por um público bem inferior ao habitual, consequências da eliminação nas quartas de final da Libertadores.
Lucas, que ainda está em processo de retorno aos gramados, atuou durante todo o segundo tempo. Rafael Tolói, por sua vez, teve de ser substituído ainda na etapa inicial após sentir a musculatura e virou a mais nova dor de cabeça para o São Paulo.
Com mais um resultado aquém das expectativas jogando em casa, o Tricolor terá de lidar com uma pressão ainda maior nos próximos dias. O time precisa reagir urgentemente na temporada para ao menos garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.
O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando visita o Fortaleza, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Ceará irá encarar o Vitória, no Barradão, no mesmo dia, um pouco mais cedo, às 19h (de Brasília).
Situação das equipes
Com a derrota desta segunda-feira, o São Paulo segue na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, mas viu a diferença que tinha para os adversários diminuir. O Fluminense, em oitavo lugar, tem apenas um tento a menos que o Tricolor e dois jogos a menos. Ou seja, se vencer esses dois compromissos em a ver, irá ultrapassar os comandados de Hernán Crespo.
O Ceará, por sua vez, subiu para o 11° lugar e agora já começa a olhar para a parte de cima da tabela, uma vez que está a apenas quatro pontos do São Paulo, primeiro time fora do G6, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.
Resumo do jogo
SÃO PAULO 0 X 1 CEARÁ
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Morumbis, em São Paulo
Data: 29 de setembro de 2025 (segunda-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
?? Público: 12.314 torcedores
? Renda: R$ 480.951,00
Cartões Amarelos: Dieguinho, Lourenço, Guilherme (Ceará); Arboleda, Dinenno (São Paulo)
Cartões vermelhos: nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Márcia Bezerra Caetano (RO)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Gols
Ceará
Pedro Henrique, aos 11 do 2ºT
SÃO PAULO
Rafael; Tolói (Sabino), Arboleda e Alan Franco (Lucas); Cédric Soares (Juan Dinenno), Bobadilla, Alisson, Rodriguinho (Mailton) e Enzo Díaz; Ferreirinha (Lucca) e Luciano.
Técnico: Hernán Crespo.
CEARÁ
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho (Zanocelo) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano (Guilherme), Paulo Baya (Paulo Henrique) e Pedro Raul (Vina).
Técnico: Léo Condé.
O jogo
O São Paulo foi levemente superior ao Ceará no primeiro tempo, mas quem ameaçou primeiro foram os visitantes. Aos 13 minutos, Fabiano Souza cruzou na medida para Pedro Raul completar de cabeça, exigindo boa defesa do goleiro Rafael.
O São Paulo respondeu pouco depois com Arboleda, que aproveitou a saída errada do goleiro do Ceará e cabeceou, mas mandou para fora. Aos 27, nova chance para o Tricolor. Bobadilla desarmou Dieguinho, recebeu de Luciano e bateu da entrada da área, mandando rente ao travessão.
A chance mais clara de gol do primeiro tempo foi com Rodriguinho, aos 38. O meio-campista ficou com a sobra da cobrança de falta e bateu forte, contando com o desvio da zaga do Ceará antes de carimbar o travessão. Na sequência, Cédric Soares fez uma linda jogada individual e cruzou de três dedos para Luciano, que cabeceou para fora.
Lucas entra no 2ºT
Lucas foi acionado no intervalo e disputou todo o segundo tempo com o time do São Paulo. Mas, foi Ferreirinha quem quase abriu o placar logo aos dois minutos ao receber na entrada da área, fazer boa jogada individual e bater no cantinho, acertando a trave.
Ceará abre o placar
Só que foi o Ceará quem conseguiu ir às redes depois das modificações para o segundo tempo. Aos 11 minutos, Alisson tentou interceptar o passe e acabou entregando a bola nos pés de Pedro Henrique, que, dentro da área, driblou o goleiro Rafael antes de completar para o fundo das redes, colocando os visitantes em vantagem.
Tricolor vai ao ataque, sem sucesso
Com a vitória parcial do Ceará, o técnico Hernán Crespo se viu obrigado a tornar o time do São Paulo ainda mais ofensivo para a reta final da partida na intenção de ao menos evitar uma nova derrota em casa. Lucca e Dinenno foram acionados, e a equipe tricolor passou a jogar com quatro atacantes, mas de nada adiantou.
Ceará tem pênalti cancelado pelo VAR
Como se não bastasse, já nos acréscimos do segundo tempo o Ceará ainda teve uma cobrança de pênalti a seu favor marcada pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo por causa de uma suposta falta de Sabino em Guilherme. Mas, após revisão do VAR, a infração foi anulada. Assim, coube às duas equipes se conformarem com o placar de 1 a 0 no Morumbis.