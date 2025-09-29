Topo

São Paulo: torcedores espalham faixas contra Casares e Belmonte no Morumbis

Presidente e diretor de futebol do Tricolor foram alvos de protesto de torcedores Imagem: Valentin Furlan/UOL
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

29/09/2025 17h31

Torcedores do São Paulo fizeram um protesto contra membros da atual diretoria horas antes do jogo contra o Ceará, que ocorre a partir das 20h (de Brasília) no Morumbis.

O que aconteceu

Alguns são-paulinos espalharam cartazes contra Julio Casares e Carlos Belmonte. Presidente e diretor de futebol do clube, respectivamente, foram os principais alvos do protesto.

As faixas foram colocadas em diferentes pontos ao redor do Morumbis — desde postes até vidros de pontos de ônibus localizados nas avenidas do entorno do estádio. O UOL acompanhou a movimentação, que ocorreu por volta de 17h.

As mensagens pedem a saída dos dois dirigentes. Belmonte, inclusive, é chamado de "boca de farofa" em alguns dos papéis.

Há ainda um protesto marcado por organizadas antes da partida, que é válida pelo Brasileirão. O ato deve começar por volta de 18h e também tem a região do estádio como palco.

Os protestos surgem após a eliminação do São Paulo na Libertadores. Na semana passada, o clube perdeu para a LDU e deu adeus ao torneio continental.

