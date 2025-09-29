São Paulo deve ter criatividade posta à prova contra o Ceará, no Morumbis; entenda

O São Paulo deverá ter sua criatividade posta à prova contra o Ceará, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vozão é o time com menor média de posse de bola do Brasileirão, com 41,3%. Mas, mesmo abrindo mão do domínio do jogo, o Ceará tem conseguido somar pontos importantes, não à toa iniciou a rodada em 12º lugar, com uma certa folga para a zona de rebaixamento.

Por isso, todo cuidado é pouco para o São Paulo, que entrará em campo pressionado para dar uma resposta à torcida após a traumática eliminação nas quartas de final da Libertadores para a LDU, em pleno Morumbis.

O São Paulo terá pela frente um adversário que deve apresentar uma postura mais cautelosa, focado em se defender e aproveitar um contra-ataque para definir a partida. Outra prova disso é o fato de o Ceará ter vencido seus últimos quatro jogos por apenas um gol de diferença.

Pesa contra o São Paulo o fato de atualmente não contar com meio-campistas armadores disponíveis. O atleta que mais se aproxima dessa característica é Rodriguinho, mas ainda falta experiência ao jovem que tem alternado atuações magistrais e partidas discretas com a camisa tricolor.

Lucas poderia exercer esse papel, mas ainda não está 100% fisicamente e deve começar o jogo desta segunda-feira novamente no banco de reservas. Oscar, por sua vez, sequer tem previsão de retorno antes da data Fifa de outubro.

Independentemente de ter jogadores cerebrais à disposição, o São Paulo terá de encontrar alguma maneira de arrancar a vitória na marra nesta segunda-feira para evitar que uma crise ainda maior assole o Morumbis. Uma vitória do Ceará certamente deixará o ambiente ainda mais pesado no Tricolor, por isso todo cuidado é pouco.