Topo

Esporte

Sem Lucas e com Tolói: veja escalação do São Paulo para encarar Ceará

Tolói formará trio de zaga ao lado de Arboleda e Alan Franco; Lucas inicia no banco - Jota Erre/Jota Erre/AGIF
Tolói formará trio de zaga ao lado de Arboleda e Alan Franco; Lucas inicia no banco Imagem: Jota Erre/Jota Erre/AGIF
Bruno Madrid e Valentin Furlan
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 19h04

O São Paulo está escalado para encarar o Ceará em jogo da 25ª rodada do Brasileirão, que ocorre a partir das 20h (de Brasília) no Morumbis.

O time de Hernán Crespo vem ao gramado com: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Alisson, Rodriguinho e Enzo; Luciano e Ferreirinha

Relacionadas

São Paulo: torcedores espalham faixas contra Casares e Belmonte no Morumbis

Não foi 1º pênalti: Rossi já pegou cavadinha sentado antes de Yuri Alberto

Rafael Tolói, Cédric e Alisson são as novidades em relação ao time que enfrentou a LDU na semana passada. Eles substituem Sabino, Rigoni e Pablo Maia, respectivamente. Lucas, por outro lado, inicia no banco de reservas.

Já o Ceará, comandado por Léo Condé, tem: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Casares pede desculpas à torcida do São Paulo: 'Período de sacrifícios'

Chelsea x Benfica: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

Inter de Milão x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Kairat Almaty x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Goiás x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

'Leveza': Milly e Alicia homenageiam Paulo Soares, o Amigão

Promessa de 15 anos faz primeiro treino com elenco principal do Corinthians

Corinthians acumula meio time de desfalques e tenta contornar pressão contra o Inter

Alvo de protestos, Casares pede desculpas à torcida o São Paulo: "Período delicado da nossa história"

Organizada do São Paulo leva caixões ao MorumBis contra Casares: 'Chega de cargos políticos'

Lesão de André Ramalho no Corinthians aconteceu em treino com equipe pessoal