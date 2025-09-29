Sem Lucas e com Tolói: veja escalação do São Paulo para encarar Ceará
O São Paulo está escalado para encarar o Ceará em jogo da 25ª rodada do Brasileirão, que ocorre a partir das 20h (de Brasília) no Morumbis.
O time de Hernán Crespo vem ao gramado com: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Alisson, Rodriguinho e Enzo; Luciano e Ferreirinha
Rafael Tolói, Cédric e Alisson são as novidades em relação ao time que enfrentou a LDU na semana passada. Eles substituem Sabino, Rigoni e Pablo Maia, respectivamente. Lucas, por outro lado, inicia no banco de reservas.
Já o Ceará, comandado por Léo Condé, tem: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul.