Topo

Esporte

Torcedor do São Paulo, Amigão é homenageado antes de jogo no Morumbis

Paulo Soares, o Amigão, era são-paulino; ele morreu hoje aos 63 anos - Reprodução/ESPN
Paulo Soares, o Amigão, era são-paulino; ele morreu hoje aos 63 anos Imagem: Reprodução/ESPN
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 20h13

O jogo São Paulo x Ceará, válido pela 25ª rodada do Brasileirão e disputado hoje no Morumbis, contou com homenagens a Paulo Soares.

O que aconteceu

Houve um minuto de silêncio em homenagem ao narrador e apresentador, que morreu hoje, aos 63 anos, após cinco meses internado no Hospital Sírio-Libanês.

Paulo Soares, o Amigão, era torcedor do São Paulo. Ele, inclusive, foi um dos narradores do centésimo gol de Rogério Ceni — marcado em clássico do Tricolor contra o Corinthians, em 2011.

Uma foto do jornalista ex-ESPN foi mostrada nos telões das arquibancadas enquanto os jogadores respeitavam a homenagem antes de a partida começar.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Casares pede desculpas à torcida do São Paulo, mas faz alerta: 'Processo difícil'

MP vê 'gastos incompatíveis' em faturas do Corinthians e intima Andrés Sanchez a depor

Adonis Frías treina com bola, e Santos se reapresenta na Vila Belmiro

Naná vence Daniela Souza e avança no quali do Torneio Internacional feminino de tênis

Torcedor do São Paulo, Amigão é homenageado antes de jogo no Morumbis

Casares pede desculpas à torcida do São Paulo: 'Período de sacrifícios'

Chelsea x Benfica: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

Inter de Milão x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Kairat Almaty x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Goiás x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

'Leveza': Milly e Alicia homenageiam Paulo Soares, o Amigão