Torcedor do São Paulo, Amigão é homenageado antes de jogo no Morumbis

O jogo São Paulo x Ceará, válido pela 25ª rodada do Brasileirão e disputado hoje no Morumbis, contou com homenagens a Paulo Soares.

O que aconteceu

Houve um minuto de silêncio em homenagem ao narrador e apresentador, que morreu hoje, aos 63 anos, após cinco meses internado no Hospital Sírio-Libanês.

Paulo Soares, o Amigão, era torcedor do São Paulo. Ele, inclusive, foi um dos narradores do centésimo gol de Rogério Ceni — marcado em clássico do Tricolor contra o Corinthians, em 2011.

Uma foto do jornalista ex-ESPN foi mostrada nos telões das arquibancadas enquanto os jogadores respeitavam a homenagem antes de a partida começar.