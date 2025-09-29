São Paulo amarga sequência negativa inédita após eliminação na Libertadores

O São Paulo amarga uma sequência negativa inédita na atual temporada. Depois de um início avassalador sob o comando do técnico Hernán Crespo, o Tricolor agora terá de recolher os cacos após a eliminação na Libertadores e iniciar uma volta por cima no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo vem de três derrotas consecutivas, com cinco gols sofridos nesses compromissos. O time não amargava uma sequência negativa dessas desde o período entre o fim de maio e julho, quando perdeu para o Bahia, Vasco e Flamengo.

Naquele período, porém, houve uma diferença. O São Paulo ficou 12 dias sem entrar em campo entre os jogos contra Bahia e Vasco por causa da data Fifa de junho. Depois, mais um mês sem atuar por causa da paralisação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Ou seja, o São Paulo perdeu três partidas consecutivas mas com um intervalo de 12 dias entre as lutas e, em seguida, outro intervalo, de um mês, até enfrentar o Flamengo, no Maracanã, partida que marcou a reestreia de Hernán Crespo.

Desta vez, a sequência de três derrotas consecutivas aconteceu em uma semana. Em 2025 o São Paulo jamais havia sido superado tantas vezes em um curto espaço de tempo. Por isso, o impacto dessa má fase é muito maior do que na última vez em que o Tricolor sofreu três reveses seguidos, até porque naquela época não houve nenhum compromisso pela Libertadores.

Passada a queda no torneio continental, o São Paulo entra em campo nesta segunda-feira, contra o Ceará, tendo a obrigação de dar uma resposta à torcida e iniciar a volta por cima na temporada. O São Paulo tem mais três meses para se firmar na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e buscar uma vaga na próxima edição da Libertadores.