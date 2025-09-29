Santos reinaugura hotel no CT e Marcelo Teixeira celebra reforma: "Dever cumprido"

O Santos reinaugurou, nesta segunda-feira, o Hotel Recanto dos Alvinegros, no CT Rei Pelé, alojamento onde ficam concentrados os jogadores do time profissional e comissão técnica. A reforma foi feita em parceria com a WePlan Group e a NR Sports e contou com um investimento de mais de R$ 3 milhões.

Em que consistiu a reforma?

"A ideia foi criar a sensação de casa nova, e não de um simples quarto de hotel. Queremos que os jogadores se sintam em casa, porque sabemos que o extra campo faz muita diferença. O ambiente foi totalmente renovado: paredes, pisos, móveis novos. A antiga instalação tinha pontos de mofo, estava desgastada. Hoje, não restou nada antigo por lá, explicou Sandra Ganzert, CEO do WePlan Group, empresa especializada em planejamento de carreira para jogadores de futebol.

"Os pilares principais foi principalmente a renovação das paredes por conta de bolor e mofo, porque isso prejudica demais a recuperação. A qualidade de sono em relação à iluminação, é extremamente importante. Estamos organizando a parte de vedação da janela, vai entrar em uma segunda fase. Toda a estrutura para que seja anatômica... as bancadas, poltronas, para que se sintam aconchegados, em casa", seguiu a empresária.

Marcelo Teixeira celebra reforma do Recanto dos Alvinegros

O presidente Marcelo Teixeira revelou o sentimento de missão cumprida com a reforma do hotel.

"É um divisor de águas e, mais uma vez, o Santos Futebol Clube inovando e proporcionando aos nossos profissionais, condições adequadas para o bom desenvolvimento da prática do futebol. Parece um detalhe pequeno, mas não é. Alguns jogadores estiveram conosco nos quartos. Eles estão aqui praticamente todos os dias. Algumas vezes eles estão mais aqui no CT do que em suas próprias casas. Eles entrarem em um quarto que estava há mais de 20 anos sem investimento, de maior beleza, conforto e condições para concentrarem em dias de jogos... Além de tudo, é uma economia para o Santos ao não termos que expor nossos jogadores a hotéis. Eles permanecem aqui em boas condições. Para nós, é um dever cumprido oferecer esse conforto a nossos profissionais. Agradecer, mais uma vez, à WePlan", Marcelo Teixeira.

Modernização das estruturas

Desde a chegada de Neymar, o clube tem modernizado suas estruturas. Logo que chegou ao clube, o meia-atacante alertou o presidente Marcelo Teixeira que a estrutura estava defasada.

A maioria dos custos é bancada pela NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem do camisa 10. No primeiro semestre, o Peixe reformou a parte do CT dedicada às categorias de base e ao time feminino.

Além disso, o Santos também modernizou o vestiário da Vila Belmiro, realizando mudanças na iluminação, no piso, nas paredes e nos armários.