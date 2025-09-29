Santos inaugura novos alojamentos no CT Rei Pelé com investimento de R$ 4 milhões

O Santos inaugura nesta segunda-feira, 29, os novos alojamentos do Recanto dos Alvinegros, hotel dentro do CT Rei Pelé onde os jogadores do elenco profissional e a comissão técnica ficam concentrados antes das partidas.

Foram investidos R$ 4 milhões para a reforma dos 28 apartamentos, que, conforme o clube, vão oferecer mais conforto para os jogadores. A sala de imprensa também foi modernizada. A obra foi concluída em 40 dias, segundo o presidente Marcelo Teixeira.

"O Recanto dos Alvinegros é muito importante porque os atletas ficam mais tempo ali do que em suas casas. É fundamental ao Santos fazer esse investimento", afirma o presidente do Santos em entrevista ao Estadão.

"Nós damos mais prazer para os profissionais trabalharem com mais conforto, segurança e beleza, porque estamos, além de modernizar, tudo está ficando mais apresentável", acrescenta o cartola santista.

A modernização da estrutura foi feita em parceria com a WePlan, empresa de assessoria de atletas especializada em gestão financeira, blindagem patrimonial e curadoria de investimentos exclusivos. Segundo Sandra Ganzert, CEO da empresa, o espaço será mais confortável e aconchegante.

"O Santos ficou muitos anos sem investir nessa área. Nós éramos referência nos anos 2000, com os investimentos feitos na Vila Belmiro e no CT Rei Pelé", constatou o presidente santista.

O clube marcou um evento para a noite desta segunda para inaugurar o espaço. Foram convidadas personalidades do esporte, da política e da cultura para conhecer os quartos reformados, que ganharam novo layout e design contemporâneo.

Desde que Neymar retornou, o Santos decidiu reformar boa parte de sua estrutura. A NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem do astro santista, bancou a maior parte da modernização de vários espaços, incluindo a estrutura do CT Rei Pelé dedicada às categorias de base e ao futebol feminino, com investimento aproximado de R$ 10 milhões.

O centro de treinamento foi reformado após iniciativa de Léo Bastos, ídolo do clube cujo nome foi dado ao novo edifício, e do pai de Neymar.

Antes disso, já haviam sido reformados os vestiários da Vila Belmiro, com mudanças na iluminação, piso, armários, adesivos nas paredes, instalação de gramado sintético na área de aquecimento e de porta blindada.

A NR Sports indicou empresas especializadas para desenvolver projetos e executar as obras de aprimoramento, com o aval da gestão santista. Essas reformas foram realizadas sem ônus financeiro para o Santos, de modo que, diz o clube, beneficiará as companhias responsáveis com a exposição das marcas.