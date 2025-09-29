Rossi já defendeu cavadinha de De la Cruz antes de chegarem ao Flamengo

Talvez se Yuri Alberto tivesse estudado mais a fundo a carreira de Rossi, teria desistido da ideia de dar uma cavadinha em sua cobrança de pênalti defendida pelo goleiro na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Flamengo. Isso porque o argentino já havia pego este tipo de batida outra vez, e curiosamente de um jogador que hoje é seu companheiro no Rubro-Negro: De la Cruz.

O que aconteceu

O fato aconteceu no Campeonato Argentino de 2020. Rossi defendia o Lanús e De la Cruz, o River Plate. O meia uruguaio cavou e o goleiro defendeu de uma forma bem parecida, deitado no gramado e com muita tranquilidade (veja no vídeo abaixo).

Ainda na Neo Química Arena (SP), Rossi relembrou o episódio. Ele disse que conversou sobre o lance com De la Cruz no intervalo da partida contra o Corinthians.

Na hora lembrei do Nico (De la Cruz). No intervalo eu brinquei com ele e no final também (risos). Daquele jogo não posso falar muito pois acabamos perdendo, mas hoje foi importante para alcançarmos a vitória

Rossi sobre a cavadinha que pegou de De la Cruz em 2020