Não foi 1º pênalti: Rossi já pegou cavadinha sentado antes de Yuri Alberto
A cavadinha de Yuri Alberto defendida por Rossi não é inédita na carreira do goleiro. Em agosto de 2019, o hoje companheiro Nicolás de la Cruz, na época no River Plate, também falhou contra o argentino.
O que aconteceu
Lance similar aconteceu na vitória do River Plate por 3 a 0 sobre o Lanús, pela Superliga Argentina. O uruguaio tentou no mesmo estilo do atacante do Corinthians e errou.
O goleiro também defendeu a cobrança sentado. O placar já estava 2 a 0, aos 23 minutos da etapa final, quando o ex-camisa 11 do River Plate desperdiçou a cobrança. A vitória do River veio com gols de Rafael Borré e dois de Matías Suárez (assista ao vídeo abaixo).
Goleiro reprovou cobrança de Yuri. Após defender o chute, ele balançou o dedo e disse "aqui não". Na etapa final, o atacante do Corinthians conseguiu vencer o goleiro rubro-negro com um chute cruzado.
Semana especial para o argentino. Rossi foi um dos heróis da classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores ao defender duas cobranças na última quinta-feira contra o Estudiantes.
Imprensa argentina elogia goleiro
O diário "Olé" ressaltou a participação decisiva do goleiro na vitória do Flamengo. "O goleiro do Flamengo brilhou novamente na cobrança de pênalti: a soberba de Yuri Alberto permitiu que ele segurasse a bola. O experiente atacante do Corinthians tomou uma péssima decisão: cavou de forma absurda, e o goleiro argentino defendeu quase sentado, com pouco esforço."
Um goleiro que é uma maravilha: Rossi defendeu um pênalti de cavadinha sentado... Após pegar a bola, o goleiro de 30 anos demonstrou seu desprezo pelo experiente atacante e fez um claro gesto de "aqui não" com o indicador direito.
Texto do "TyC Sports"
Com a vitória sobre o Corinthians, o Flamengo chegou aos 54 pontos e segue na liderança do Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, na quinta-feira, às 20h30, no Maracanã.