Raniele revela reação de Yuri após pênalti perdido: 'Não falou nada'

A derrota do Corinthians para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, teve grande influência do pênalti perdido por Yuri Alberto, que tentou cavadinha e mandou nos braços de Rossi.

Frustrado com o resultado da partida, Raniele revelou como o camisa 9 reagiu no intervalo após a chance desperdiçada.

Ele não falou nada. Não sei se ele treina assim porque quando o pessoal treina pênalti eu saio porque preciso fazer minhas recuperações. Então, não sei se ele treina cavando, não sei se ele avaliou o Rossi nas últimas partidas e viu que o Rossi caía. É uma decisão dele, se ele achou que tinha que fazer, nós temos que dar o suporte para ele, assim como foi e ele se redimiu depois.

Raniele

O que aconteceu

Após o pênalti perdido, Yuri se redimiu e abriu o placar para o Corinthians no segundo tempo. O Flamengo, no entanto, conseguiu a virada com Arrascaeta e Luiz Araújo.

Raniele lamentou a derrota pelo bom desempenho que o Timão teve, principalmente na primeira metade. Além do pênalti desperdiçado, Yuri também perdeu chance cara a cara com Rossi.

Fizemos um primeiro tempo muito bom, conseguimos neutralizar o Flamengo, acho que a primeira finalização deles foi perto dos quarenta minutos. No segundo tempo era nítido que eles iam controlar um pouco o jogo, é um time que está numa semifinal de Libertadores, a gente tem noção disso. Eles controlaram o jogo por dez minutos e nós voltamos para o jogo, fizemos uma partida mais voltada para os duelos e controlamos o jogo. Os dois lances dos gols deles não foram momentos em que controlavam.

Raniele

Com a derrota, o Corinthians segue com 29 pontos, na 12ª colocação. A posição no meio na tabela, no entanto, se deve muito pelos resultados fora de casa.

O Timão está há oito jogos sem vencer em casa no Brasileirão. O último triunfo na Neo Química Arena pelo torneio foi em maio, contra o Santos.

"Saímos tristes e chateados pelo jogo que fizemos. Trabalhamos a semana inteira para anular as alternativas que o Flamengo tinha e a gente conseguiu fazer isso, mas não foi suficiente. A gente sai com um gosto de injustiça, mas várias vezes fizemos jogos ruins, vencemos e não reclamamos", disse Raniele.

O Corinthians volta a campo contra o Internacional, na próxima quarta-feira. O confronto é válido pela 26ª rodada do Brasileirão.