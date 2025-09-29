Protesto e estádio vazio: o que esperar de São Paulo x Ceará pelo Brasileirão

O São Paulo volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Ceará, às 20h (De Brasília), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, após a eliminação nas quartas de final da Libertadores para a LDU.

Do caldeirão da última quinta-feira, contra o time equatoriano, o São Paulo terá de lidar nesta segunda com um estádio vazio. A expectativa é de público baixo para o duelo com o Ceará, uma vez que a torcida está na bronca com o time após a queda na Libertadores.

Mais do que o estádio vazio, um protesto em frente ao portão principal do Morumbis está previsto para acontecer antes do jogo. A principal Organizada do São Paulo, a Torcida Independente, tem convocado torcedores para comparecer no Morumbis e manifestar sua insatisfação com a diretoria.

O protesto está marcado para acontecer a partir das 18h (de Brasília) no portão principal do Morumbis, justamente por onde o ônibus que transporta a delegação deverá passar por volta das 18h30.

De acordo com a Organizada, o presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, os diretores adjuntos Fernando Chapecó e Nelson Ferreira, o diretor executivo de futebol Rui Costa, o preparador físico Pedro Campos e o coordenador médico Dr. José Sanchez serão os principais alvos da manifestação.

Entre as reivindicações da Organizada estão a transparência na prestação de contas, direito ao voto nas eleições presidenciais, auditoria externa, fim do Conselho Vitalício, modernização do CT da Barra Funda e demissão de "conselheiros incompetentes".