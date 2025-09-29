Promessa de 15 anos faz primeiro treino com elenco principal do Corinthians

O treino do Corinthians nesta segunda-feira, um dia após a derrota para o Flamengo, contou com uma novidade. O jovem atacante Miguel Moscardo, irmão de Gabriel Moscardo, ex-jogador do Timão, treinou pela primeira vez com o elenco principal no CT Dr. Joaquim Grava.

O promissor atleta de apenas 15 anos é o artilheiro do clube na categoria sub-15 nesta temporada. O garoto, neste ano, conquistou os títulos da Copa Votorantim, Minas Cup e Paulista Cup. Ele anotou 14 gols no Campeonato Paulista sub-15.

Miguel Moscardo comemorou o primeiro treino entre os profissionais em suas redes sociais. "Primeiro treino no profissional. Muito obrigado a todos que fizeram isso ser possível. Graças a Deus". O post foi compartilhado por seu irmão, Gabriel Moscardo, que atualmente defende o Braga, de Portugal.

(Foto: Reprodução/Instagram)

"Parabéns, irmão. Primeiro treino no profissional. É só o começo", escreveu Gabriel em sua conta oficial no Instagram.

Dorival de olho na base

O técnico Dorival Júnior tem apostado nas categorias de base do Corinthians. Sem reforços, por conta de um transfer ban, e com um elenco curto à disposição, o treinador passou a observar mais de perto os Filhos do Terrão e pinçou muitos garotos para trabalhar com o plantel principal.

Alguns deles, inclusive, viraram soluções para problemas da equipe, como o atacante Gui Negão. Além do jovem, Kayke, Dieguinho, Luiz Gustavo Bahia, André Luiz e Jacaré são outros meninos relacionados com frequência para jogos do time profissional.

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela