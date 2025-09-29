Promessa de 15 anos faz primeiro treino com elenco principal do Corinthians
O treino do Corinthians nesta segunda-feira, um dia após a derrota para o Flamengo, contou com uma novidade. O jovem atacante Miguel Moscardo, irmão de Gabriel Moscardo, ex-jogador do Timão, treinou pela primeira vez com o elenco principal no CT Dr. Joaquim Grava.
O promissor atleta de apenas 15 anos é o artilheiro do clube na categoria sub-15 nesta temporada. O garoto, neste ano, conquistou os títulos da Copa Votorantim, Minas Cup e Paulista Cup. Ele anotou 14 gols no Campeonato Paulista sub-15.
Miguel Moscardo comemorou o primeiro treino entre os profissionais em suas redes sociais. "Primeiro treino no profissional. Muito obrigado a todos que fizeram isso ser possível. Graças a Deus". O post foi compartilhado por seu irmão, Gabriel Moscardo, que atualmente defende o Braga, de Portugal.
(Foto: Reprodução/Instagram)
"Parabéns, irmão. Primeiro treino no profissional. É só o começo", escreveu Gabriel em sua conta oficial no Instagram.
Dorival de olho na base
O técnico Dorival Júnior tem apostado nas categorias de base do Corinthians. Sem reforços, por conta de um transfer ban, e com um elenco curto à disposição, o treinador passou a observar mais de perto os Filhos do Terrão e pinçou muitos garotos para trabalhar com o plantel principal.
Alguns deles, inclusive, viraram soluções para problemas da equipe, como o atacante Gui Negão. Além do jovem, Kayke, Dieguinho, Luiz Gustavo Bahia, André Luiz e Jacaré são outros meninos relacionados com frequência para jogos do time profissional.
Próximo jogo do Corinthians
- Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Situação na tabela
- Corinthians: 12ª colocação, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)
- Internacional: 15º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e dez derrotas)