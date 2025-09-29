Presidente do Santos garante Neymar focado em recuperação e evita falar sobre renovação: "Precoce"

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, evita, por enquanto, falar sobre a renovação do contrato do meia-atacante Neymar. O mandatário diz que o clube está focado em recuperá-lo para tê-lo à disposição ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro.

"Com referência à renovação, é precoce hoje comentarmos sobre esse processo, até porque a vontade entre as partes faz com que isso seja resolvido de forma prática e objetiva. Então, não preocupa o Santos a questão da continuidade do contrato do Neymar. O que nos preocupa hoje, especificamente, é a recuperação dele para que ele possa voltar a jogar o mais rápido possível", revelou em evento de reinauguração do hotel no CT Rei Pelé.

Neymar chegou ao Santos no início deste ano, com um vínculo válido apenas até junho. Pouco antes de o contrato vencer, o camisa 10 decretou sua permanência no Peixe até o fim do ano. No momento, ele trata uma lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita e vem sendo baixa para Vojvoda.

Teixeira garante Neymar focado em retornar

Teixeira negou boatos de que o camisa 10 estaria desmotivado e revelou que conversou com ele e ouviu que o craque santista está focado em retornar o mais rápido possível. Neymar tem publicado em suas redes sociais imagens de sua recuperação com o estafe pessoal.

"Ele tem feito a recuperação no clube e também na sua casa. Todas as orientações em termo de trabalhos estão sendo cumpridas pelo atleta. A previsão não temos como assegurar. Alguns dizem que ele não atua mais no Brasileiro, mas não é essa informação que tenho do Departamento Médico. O atleta está consciente do trabalho que tem que ser feito", revelou Marcelo Teixeira.

"Diferente do que alguns dizem, que o atleta está desmotivado, conversei com ele, particularmente, e muito pelo contrário, está muito concentrado no sentido de que haja uma recuperação mais rápida possível. Como ele, temos outros jogadores que estão hoje no DM, jogadores importantes e que merecem a mesma atenção. Todos estão tendo a mesma atenção para termos todos à disposição o mais rápido possível", seguiu.

Situação do Santos no Brasileirão

Com o empate diante do Bragantino, o Santos fechou a 25ª rodada da competição na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do Z4.

Próximo jogo do Santos

Jogo: Santos x Grêmio



Competição: Campeonato Brasileiro (26° rodada)



Data e horário: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)