Popó revela que passará por cirurgia após briga contra equipe de Wanderlei

O nocaute sofrido por Wanderlei Silva na briga generalizada entre sua equipe e a de Acelino 'Popó' Freitas no ringue do 'Spaten Fight Night 2' roubou a cena, mas o Hall da Fama do UFC não foi o único a sofrer danos físicos no meio da confusão. Prova disso é que o tetracampeão mundial de boxe também precisou de cuidados médicos, como o próprio revelou.

Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Popó revelou que está internado no hospital em Salvador (BA), sua terra natal, para passar por uma cirurgia - sem especificar em que parte do corpo. No meio da briga, o veterano pugilista baiano foi atingido por golpes desferidos por André Dida - treinador de Wanderlei e ex-lutador.

"Estou em Salvador. No Hospital. Internado. Em observação. Amanhã farei um procedimento cirúrgico. Assim que possível, passarei mais detalhes a todos vocês. Que Deus cuide de mim neste procedimento médico! E que logo logo eu possa estar plenamente recuperado da selvageria daqueles que deveriam estar ali para absorver e apartar qualquer desentendimento - e não ao contrário. Tudo passa! Estou convicto de que voltarei ainda mais forte! E lutando com gente de alto nível, que respeita o boxe, assim como eu", escreveu Popó na legenda.

Confira o pronunciamento na íntegra:

O que eu gostaria de estar fazendo agora era, com toda certeza, comemorando a vitória! Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro.

Com relação aos áudios e vídeos que vocês têm assistido por aí, não sejam manipulados. Nunca, em hipótese alguma, iríamos - eu e meu time - premeditar confusão após a luta. Eu tenho décadas de boxe, com os princípios da nobre arte entranhados com naturalidade na minha vida... e nunca me envolvi em nada disso, muito menos minha equipe e filhos!

Estão querendo imputar, a nós, a conduta que é das mais corriqueiras no histórico dos envolvidos do time adversário.

De todo modo, só há uma imagem a prevalecer no espetáculo preparado pela Spaten: a da minha vitória, castigando Wand round a round - o que desequilibrou ele, a ponto de todas medidas ilegais, jogar sujo e ter sido desclassificado por ações antidesportivas, quando SÓ EU E ELE estávamos no quadrilátero do ringue.

Que Deus cuide de mim neste procedimento médico! E que logo logo eu possa estar plenamente recuperado da selvageria daqueles que deveriam estar ali para absorver e apartar qualquer desentendimento - e não ao contrário.

Tudo passa! Estou convicto de que voltarei ainda mais forte! E lutando com gente de alto nível, que respeita o boxe, assim como eu."

A briga

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, o filho de Popó, que vestia terno e veio da plateia, atacou o ex-lutador do UFC pelas costas e depois conectou um soco que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar de uma vez por todas.

