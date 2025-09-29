Popó passará por cirurgia após briga generalizada em luta com Wanderlei Silva: 'Nada ofusca'

Depois da briga generalizada neste sábado, no Spaten Fight Night 2, Popó revelou que está hospitalizado e que passará por cirurgia, em Salvador na Bahia. O tetracampeão mundial de boxe, no entanto, não revelou se esse procedimento tem relação com as cenas de "selvageria" vistas em São Paulo após luta com Wanderlei Silva, como o próprio classificou o episódio.

"Estou em Salvador. No hospital. Internado. Em observação. Farei um procedimento cirúrgico. Assim que possível, passarei mais detalhes a todos vocês. O que gostaria de estar fazendo agora era, com toda certeza, comemorando a vitória. Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro", afirmou o lutador, por meio de publicação em seu Instagram.

Popó também se defendeu da briga generalizada que se deu após o evento. "Com relação aos áudios e vídeos que vocês têm assistido por aí, não sejam manipulados. Nunca, em hipótese alguma, iríamos, eu e meu time, premeditar confusão após a luta. Estão querendo imputar, a nós, a conduta que é das mais corriqueiras no histórico dos envolvidos do time adversário", afirmou.

O combate entre Popó e Wanderlei Silva era o principal evento do Spaten Fight Night 2, que ocorreu na Arca, em São Paulo, com cerca de dois mil convidados. Bia Ferreira, Hebert Conceição e Thiago Manchinha já haviam vencido suas respectivas lutas antes de Popó e Wanderlei Silva entrarem em ação na capital paulista.

Wanderlei Silva foi desclassificado no quarto e último round, ao desferir chutes e cabeçadas em direção a Popó - que são proibidos no boxe. Enquanto ainda comemorava no ringue, a transmissão da TV Globo mostrou o princípio da confusão entre as equipes dos combatentes, que invadiram o espaço e começaram a trocar socos entre si.

Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó na confusão. Rafael Freitas, um dos filhos tetracampeão mundial de boxe, entrou no ringue de terno e desferiu um golpe contra o curitibano, que foi direto à lona. Isso ocorreu apenas 26 segundos depois de ter sido desclassificado e não foi o suficiente para interromper a briga generalizada em curso no ringue.

"Que Deus cuide de mim neste procedimento médico. E que logo logo possa estar plenamente recuperado da selvageria daqueles que deveriam estar ali para absorver e apartar qualquer desentendimento, e não ao contrário. Tudo passa! Estou convicto de que voltarei ainda mais forte! E lutando com gente de alto nível, que respeita o boxe, assim como eu", concluiu Popó.

Além de Popó, Wanderlei Silva também precisou ser internado, em um hospital na Zona Sul de São Paulo. Wanderlei foi atendido ainda no ringue, depois de ficar inconsciente por alguns minutos. Ele apresentou um corte profundo no rosto e sangramento intenso. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e corner de Wanderlei, acompanhou o amigo no hospital e divulgou imagens do atendimento, confirmando que ele havia sofrido uma fratura no nariz.

PATROCINADORA REPROVA BRIGA

A cervejaria Spaten, que patrocinou o evento, divulgou uma nota em suas redes sociais reprovando a confusão entre as equipes:

"Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais."