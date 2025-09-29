Topo

Esporte

Popó teve fratura e sangramento interno constatados antes de cirurgia

Popó diz que passará por cirurgia após luta contra Wanderlei Silva - Reprodução/Instagram/Popó
Popó diz que passará por cirurgia após luta contra Wanderlei Silva
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 13h45

Popó teve uma fratura na mão e precisou passar por exames na cabeça após a briga ao final da luta com Wanderlei Silva, no último sábado, no Spaten Fight Night.

O que aconteceu

Popó teve um sangramento interno, foi submetido a exames na cabeça e não teve complicações. A assessoria do tetracampeão mundial atualizou o estado de saúde do boxeador.

O atleta, porém, teve uma fratura na mão, que seria decorrente da confusão ao final da luta com Wanderlei. Popó está internado na Rede D'OR, em Salvador (BA).

Popó passará por cirurgia no início desta tarde. A expectativa é que o procedimento dure cerca de 2h30.

O boxeador já havia anunciado que seria submetido a um procedimento cirúrgico. Ele se manifestou na noite de ontem, em postagem nas redes sociais.

