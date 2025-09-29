Popó teve fratura e sangramento interno constatados antes de cirurgia
Popó teve uma fratura na mão e precisou passar por exames na cabeça após a briga ao final da luta com Wanderlei Silva, no último sábado, no Spaten Fight Night.
O que aconteceu
Popó teve um sangramento interno, foi submetido a exames na cabeça e não teve complicações. A assessoria do tetracampeão mundial atualizou o estado de saúde do boxeador.
O atleta, porém, teve uma fratura na mão, que seria decorrente da confusão ao final da luta com Wanderlei. Popó está internado na Rede D'OR, em Salvador (BA).
Popó passará por cirurgia no início desta tarde. A expectativa é que o procedimento dure cerca de 2h30.
O boxeador já havia anunciado que seria submetido a um procedimento cirúrgico. Ele se manifestou na noite de ontem, em postagem nas redes sociais.