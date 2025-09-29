Popó coloca ponto final em confusão com Wanderlei e questiona futuro: "Estou muito triste"

Ao que tudo indica, a briga generalizada entre as equipes de Acelino 'Popó' Freitas e Wanderlei Silva, no 'Spaten Fight Night 2', realmente abalou o tetracampeão mundial de boxe. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o veterano pugilista baiano se mostrou farto do assunto e prometeu não mais se pronunciar sobre o mesmo.

A frustração da lenda do boxe nacional com o incidente do último sábado (27) é tamanha que pode, inclusive, influenciar no seu futuro. Isso porque, de acordo com Popó, o confronto contra Wanderlei no 'Spaten Fight Night 2' pode ter sido o último de sua carreira. Vale lembrar que o veterano já possui um novo compromisso agendado: uma luta de exibição contra o ex-BBB Diego Alemão no 'Fight Music Show', no dia 1º de novembro, onde, inclusive, Acelino Freitas prometia dar adeus ao esporte definitivamente.

"Olha só, não faço mais reportagens sobre o que aconteceu, não falo mais sobre o que aconteceu. Para mim, acabou. Se tem uma pessoa que eu possa conversar e falar é Wanderlei Silva. É um cara que merece o meu respeito, é um cara que merece a minha desculpa por tudo que aconteceu. Não quero mais falar sobre isso. Tudo o que aconteceu, para mim, acabou. Wanderlei, melhoras, meu irmão. Estamos aqui também machucado, não foi só você que se machucou, eu machuquei muito também, só eu sei o que eu estou sentindo. Deus te abençoe, meu irmão, estamos juntos, somos guerreiros. E eu vou decidir agora daqui para frente o que eu vou fazer, se eu continuo ou não continuo mais lutando porque eu estou muito triste e muito chateado com tudo que aconteceu", declarou Popó.

Entenda o caso

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, um dos filhos de Popó, Rafael Freitas, conectou um soco no ex-lutador do UFC que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar definitivamente.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UOL Esporte (@uolesporte)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok