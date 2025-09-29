Topo

Popó diz que passará por cirurgia após 'selvageria' em luta com Wanderlei

29/09/2025 09h18

Popó informou, em postagem nas redes sociais, que passará por uma cirurgia após a briga generalizada que aconteceu na luta com Wanderlei Silva, no último sábado, pelo Spaten Fight Night.

O que aconteceu

O tetracampeão mundial de boxe não explicou qual será o procedimento cirúrgico, que acontecerá hoje. Popó está internado em um hospital em Salvador (BA).

Farei um procedimento cirúrgico. Assim que possível, passarei mais detalhes a todos vocês. O que eu gostaria de estar fazendo agora era, com toda certeza, comemorando a vitória! Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro. Popó, em postagem no Instagram

Popó também negou que a confusão tenha sido premeditada. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC, mostrou um áudio enviado para Popó na sexta-feira (26) demonstrando preocupação com uma possível confusão em decorrência das provocações na semana pré-luta. O ex-lutador ainda afirmou que Popó "debochou dele" na resposta e sugeriu que a briga pode ter sido premeditada. Ele termina pedindo que as pessoas "tirem as próprias conclusões" sobre o diálogo e pergunta: "quem queria o tumulto?".

Com relação aos áudios e vídeos que vocês tem assistido por aí, não sejam manipulados. Nunca, em hipótese alguma, iríamos - eu e meu time - premeditar confusão após a luta. Eu tenho décadas de boxe, com os princípios da nobre arte entranhados com naturalidade na minha vida? e nunca me envolvi em nada disso, muito menos minha equipe e filhos! Popó, em postagem no Instagram

De todo modo: só há uma imagem a prevalecer no espetáculo preparado pela Spaten: a da minha vitória, castigando Wand round a round. [...] Que Deus cuide de mim neste procedimento médico! E que logo logo eu possa estar plenamente recuperado da selvageria daqueles que deveriam estar ali para absorver e apartar qualquer desentendimento - e não ao contrário.

