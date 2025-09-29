Topo

Esporte

Piquerez tranquiliza após deixar jogo com dores no joelho: 'Estamos bem'

Piquerez tranquiliza após deixar jogo contra o Bahia no primeiro tempo - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Piquerez tranquiliza após deixar jogo contra o Bahia no primeiro tempo Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

29/09/2025 11h36

O lateral Piquerez usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores do Palmeiras após deixar o gramado da Arena Fonte Nova, na derrota por 1 a 0 contra o Bahia, com dores no joelho direito.

"Estamos bem", escreveu Joaquín Piquerez nos stories de sua conta no Instagram. O jogador ainda publicou uma foto com uma bota, usada para recuperação de lesões, no joelho direito.

Ontem, Piquerez e Lucas Evangelista precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo do duelo contra o Bahia. O meio-campista saiu com dores na coxa direita, enquanto o lateral esquerdo se queixou de problemas no joelho direito.

Por enquanto, o Palmeiras ainda não se manifestou oficialmente sobre o estado dos jogadores. Os atletas, titulares da equipe de Abel Ferreira, serão reavaliados pelo Departamento Médico do clube nos próximos dias.

Abel Ferreira culpa o gramado

Depois do jogo, o treinador Abel Ferreira falou sobre as lesões na entrevista coletiva e culpou o estado do gramado da Arena Fonte Nova.

"É difícil. Não estamos preparados para esse tipo de situações, nem para jogar em um campo assim. Estamos falando de futebol de alto nível, profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entender", criticou.

