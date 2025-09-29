Topo

Esporte

Paulo Soares, o Amigão, morre em São Paulo aos 63 anos de idade

29/09/2025 08h46

O jornalista Paulo Soares, conhecido como Amigão, faleceu em São Paulo nesta segunda-feira, aos 63 anos de idade. O apresentador estava internado havia cinco meses no Hospital Sírio-Libânes, por conta de problemas na coluna. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. 

Nos últimos anos, Paulo acabou sofrendo com vários problemas na coluna vertebral, sendo obrigado a passar por algumas cirurgias para corrigir problemas de mobilidade e dor. O objetivo das operações era descomprimir os nervos e melhorar a circulação sanguínea.  

O velório de Paulo Soares está marcado para a tarde desta segunda-feira, no Funeral Home, na Bela Vista. Ele deixa a companheira Marlene e não possuía filhos. 

Foto: Divulgação / ESPN

Dupla com Antero Greco

Paulo Soares ficou muito conhecido por ter sido o apresentador do SportsCenter, da ESPN, ao lado de Antero Greco, que faleceu em maio do ano passado por conta de um tumor de cérebro. A dupla marcou o jornalismo esportivo brasileiro pelo jeito irreverente de apresentar as notícias, em momentos que ainda são lembrados com carinho pelos fãs. 

Amigão e Antero Grego ficaram no ar por mais de duas décadas. Eles foram os apresentadores do SportsCenter, desde 2000. 

