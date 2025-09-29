Topo

Palmeiras tem sequência dura pelo Brasileirão com clássico fora de casa; veja programação

29/09/2025 08h00

O Palmeiras volta a ter uma sequência pelo Campeonato Brasileiro depois de duas semanas dividindo as atenções com a disputa das quartas de final da Copa Libertadores. Após a derrota para o Bahia, o Verdão mantém o foco no torneio nacional e encara uma semana com Vasco, na quarta-feira, e São Paulo, no domingo, como adversários.

A delegação palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol nesta segunda-feira e dá início à preparação para enfrentar o Vasco. O Cruzmaltino vem de uma recuperação no torneio e não perde há cinco jogos na competição. A sequência conta com dois empates e três vitórias, duas consecutivas.

Em seguida, faz o clássico contra o São Paulo, no Morumbis. O Tricolor vem de uma eliminação na Libertadores, para a LDU, nas quartas de final e tenta dar uma resposta à sua torcida. O time equatoriano será o rival do Verdão na semi da competição continental.

Preocupação no DM

O Departamento Médico do Palmeiras terá uma semana movimentada para tratar seus atletas. O meio-campista Lucas Evangelista e o lateral esquerdo Piquerez foram substituídos ainda no primeiro tempo da derrota contra o Bahia, com dores na coxa direita e no joelho direito, respectivamente. Ambos serão reavaliados e acompanhados pelos profissionais.

Além deles, estão em tratamento o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) e Khellven (trauma no pé).

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)

Data e horário: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Jogo: São Paulo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)

Data e horário: 5 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

