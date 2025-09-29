Palmeiras anuncia renovação de Giay até setembro de 2030

O Palmeiras anunciou hoje que renovou contrato com o lateral Agustín Giay até setembro de 2030.

Estou muito feliz por renovar por mais um ano com o Palmeiras. Desde o primeiro dia em que cheguei aqui fui crescendo muito e agora estou bem adaptado ao clube, melhorando e aprendendo a cada dia mais. E também estou contente com o momento atual do time, brigando por todas as competições. Giay, lateral do Palmeiras

Giay chegou ao clube em julho de 2024 e tinha contrato até o fim de 2029. Ao todo, o camisa 4 tem 48 jogos, sendo 39 deles como titular.

O lateral celebrou a renovação e contou que se inspira em Flaco López, que também estendeu vínculo recentemente: "Eu aprendo muito com as pessoas mais experientes e que têm mais tempo aqui. O Flaco é um exemplo para mim, de um argentino que chegou aqui e vem conquistando seu espaço. Como ele falou, isso custa um tempo para ter adaptação e estou muito feliz pelo momento dele. Ele merece tudo isso. Ter essas pessoas como exemplo dá mais confiança e cada um sabe como encarar essas coisas e fazer um caminho aqui no Palmeiras. Estou feliz e aprendendo muito", disse.

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Vasco, na quarta-feira, às 19h (de Brasília), pelo Brasileirão. O Alviverde é o terceiro colocado, com 49 pontos.