Palmeiras renova com Giay até 2030

Nesta segunda-feira, por meio de nota oficial, o Palmeiras anunciou a renovação de contrato de Giay. O vínculo do defensor argentino, que antes era válido até junho de 2029, foi estendido até setembro de 2030.

"Estou muito feliz por renovar por mais um ano com o Palmeiras. Desde o primeiro dia em que cheguei aqui fui crescendo muito e agora estou bem adaptado ao clube, melhorando e aprendendo a cada dia mais. E também estou contente com o momento atual do time, brigando por todas as competições", declarou o camisa 4.

Contratado na metade de 2024 junto ao San Lorenzo, onde era visto como uma das grandes promessas do futebol argentino, Giay já acumula 48 jogos com a camisa do Verdão, apesar de nenhum título ou participação em gol registrada.

??????? de contrato renovado ? Agustín Giay estendeu seu vínculo com o Verdão até 2030. Avanti, hermano! ?? ? https://t.co/yNQYK05qJW pic.twitter.com/Ww4X8a0RHC ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 29, 2025

Ele tem passagem pelas categorias de base da seleção argentina e, durante a disputa da Copa do Mundo sub-20, em 2023, usou a braçadeira de capitão do time em algumas oportunidades.

"A verdade é que estou muito feliz de jogar a Libertadores e chegar à semifinal após ter passado por um time difícil como o River. E também no Brasileirão, que estamos brigando na parte de cima. O time está bem, está focado em todas as competições que tem, e agora temos um jogo muito difícil e temos que nos preparar sempre para o próximo jogo, que é o mais importante. Estou muito feliz aqui e agora é seguir focado e trabalhando", completou o atleta.

Com Giay à disposição, o Palmeiras retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Vasco, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira, que soma 49 pontos e ocupa a terceira colocação da tabela, mira se recuperar após ter sido superada pelo Bahia e ver cair sua série invicta de 11 jogos.