Meia do Palmeiras que ajudou seleção precisou de vaquinha para se reerguer

Rafael Coutinho, meio-campista do Palmeiras de 19 anos, foi titular da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo sub-20 e foi um dos destaques do empate contra o México com um golaço.

Coutinho está no Alviverde desde 2019, e recebeu um apoio muito grande do clube quando sua família passou por uma tragédia.

O que aconteceu

A família de Coutinho perdeu tudo após uma enchente na cidade onde ele nasceu em dezembro de 2021. A cidade de Itabuna, no interior da Bahia, enfrentou a maior enchente de sua história após 17 horas seguidas de chuva e cerca de 3500 família ficaram desabrigadas.

João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense, sabia que a família do jogador era muito humilde e mobilizou pessoas dentro do clube para ajudar o atleta. Cada um ajudou com doações da maneira que podia, e é uma história que emocionou quem trabalha na base.

O jogador chegou ao Palmeiras em 2019, para o time sub-15, após ser notado por um olheiro do clube, jogando na segunda divisão da Bahia.

Coutinho está no radar de Abel há um bom tempo

Rafael Coutinho foi o destaque do Palmeiras em jogo-treino contra o Rio Branco no início do ano passado Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O nome de Coutinho ganhou força no Palmeiras em janeiro do ano passado, quando ele tinha 17 anos, e participou de um jogo-treino com os profissionais e marcou dois gols.

Ele atuou na base como camisa 5, 8 e 10. O jovem chama a atenção por ser um atleta muito versátil, o que agrada a comissão técnica de Abel Ferreira.

Ele é canhoto, tem boa finalização de média e longa distância — como foi o gol pela seleção sub-20. Na atual temporada pelo Palmeiras, ele marcou 4 gols em 37 partidas.

O jogador ganhou duas renovações de contrato em menos de um ano. Em junho do ano passado, Coutinho renovou até fevereiro de 2027. Na última semana, ele assinou um novo vínculo até o fim de 27.