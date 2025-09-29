Topo

Esporte

Palmeiras: Piquerez não tem lesão, mas Evangelista pode passar por cirurgia

Lucas Evangelista recebe atendimento médico em Bahia x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Márcio José/AGIF
Lucas Evangelista recebe atendimento médico em Bahia x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Foto: Márcio José/AGIF
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

29/09/2025 13h58

O Palmeiras atualizou as situações de Piquerez e Lucas Evangelista, ambos foram substituídos na derrota para o Bahia após sentirem lesões.

O que aconteceu

Piquerez sofreu um trauma no joelho direito, mas passou por exames que descartaram uma lesão. A situação do lateral esquerdo foi um alívio dentro do clube.

Já Lucas Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e fará novos exames para avaliar a complexidade do caso — não está descartada uma intervenção cirúrgica.

O lateral direito Khellven, preservado do jogo de ontem por um trauma no pé, ficou na parte interna fazendo tratamento.

O elenco se reapresentou na manhã de hoje após a derrota para o Bahia. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na Bahia seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência.

Em campo, os demais atletas realizaram trabalhos técnicos de enfrentamentos de três contra três e um jogo em campo reduzido.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

