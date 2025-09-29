Palmeiras informa lesão de Evangelista e descarta contusão de Piquerez

Nesta segunda-feira, o Palmeiras informou que o meio-campista Lucas Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, enquanto o lateral esquerdo Piquerez teve qualquer tipo de contusão descartada.

"O lateral-esquerdo Piquerez, substituído na capital baiana devido a um trauma no joelho direito, realizou exames que descartaram lesão. Já o meio-campista Lucas Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e fará novos exames para avaliar a complexidade do caso - não está descartada uma intervenção cirúrgica", declarou o Verdão.

No último domingo, ambos precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 contra o Bahia, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Evangelista recebeu atendimento no gramado, mas foi retirado de maca sentindo dores no local. Aníbal Moreno foi o escolhido por Abel Ferreira para entrar na vaga de Evangelista. Piquerez também foi atendido no campo, mas teve que dar lugar para Jefté.

O Palmeiras havia tido um respiro no Departamento Médico nos últimos dias e chegou a ter apenas o atacante Paulinho em tratamento. O camisa 10 se recupera de uma cirurgia na perna direita. Nos últimos dias, o lateral direito Khellven sofreu um trauma no pé e, no momento, não está à disposição de Abel Ferreira.

Com Piquerez à disposição, o Alviverde retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Vasco, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe, que soma 49 pontos e ocupa a terceira colocação da tabela.