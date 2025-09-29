Palmeiras confirma novos exames e Evangelista pode precisar de cirurgia; Piquerez não preocupa

O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira uma atualização sobre os jogadores lesionados durante a derrota para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. A principal preocupação é Lucas Evangelista, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita e pode até passar por cirurgia, dependendo dos novos exames.

Evangelista, de 30 anos, soma 33 partidas, dois gols e três assistências desde que chegou ao clube em março. Ele ganhou a confiança de Abel Ferreira e se tornou titular absoluto após o Mundial de Clubes. A possibilidade de intervenção cirúrgica representa um duro golpe para o meio-campo alviverde.

Já o lateral-esquerdo Piquerez, também substituído ainda no primeiro tempo em Salvador, realizou exames que descartaram lesão grave. O jogador sofreu apenas um trauma no joelho direito e deve ter recuperação rápida. Em rede social, tranquilizou os torcedores ao escrever: "Estamos bem".

As duas baixas acirraram as críticas do Palmeiras às condições do gramado da Arena Fonte Nova. A direção alviverde formalizou reclamação à CBF, apontando o estado do campo como fator determinante para os problemas físicos. A opinião foi reforçada por jogadores, pelo técnico Abel Ferreira e pelo diretor Anderson Barros.

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, ironizou as declarações e minimizou o impacto do gramado nas lesões. Já o árbitro da partida, Anderson Daronco, relatou na súmula que o campo estava em "estado regular" e registrou a utilização de tinta verde para mascarar as imperfeições da grama.

Segundo o documento do árbitro, a coloração artificial foi aplicada "praticamente em sua totalidade" no gramado. A descrição deu ainda mais combustível à polêmica, em meio às críticas públicas de dirigentes e elenco do clube paulista.

Com a derrota em Salvador, o Palmeiras segue em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, atrás de Flamengo, com 54, e Cruzeiro, 50. O próximo compromisso será diante do Vasco, nesta quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada.