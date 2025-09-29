Palmeiras abre venda geral de ingressos para duelo contra o Vasco
O Palmeiras divulgou, nesta segunda-feira, a abertura da venda geral de ingressos do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Verdão podem adquirir seus bilhetes por meio do site ingressospalmeiras.com.br.
A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos ingressos do confronto funcionou de forma escalonada, de acordo as prioridades do programa sócio-torcedor alviverde.
A comercialização para os sócios Avanti fora dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.
O embate, que ocorrerá no Allianz Parque, será válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para a próxima quarta, dia 1º de outubro, às 19h (de Brasília).
Confira os preços dos ingressos:
Gol Norte (visão parcial): R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]
Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]
Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]
Superior Norte (visão parcial): R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]