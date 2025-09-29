Palmeiras: Abel mexeu mal em derrota? Colunistas divergem

Abel Ferreira errou nas substituições na derrota do Palmeiras diante do Bahia, pelo Brasileirão? Walter Casagrande Jr. e Rodrigo Mattos debateram, no Fim de Papo.

Após uma sequência de dez jogos invicto, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Bahia, na Arena Fonte Nova. O gol da vitória da equipe tricolor foi marcado no segundo tempo por Ademir.

Casagrande: Faltou substituto para Evangelista

O Lucas Evangelista é um meio campista de dinâmica de jogo. Ele dá dinâmica na partida. Aquele cara que pega, faz o time rodar. [...] Entra o Aníbal Moreno, é um cara caçador, que caça o melhor jogador do outro lado, que chega junto, que faz cobertura, que faz mais falta. Não tem um cara no banco [para substituir o Evangelista]. O Evangelista machucou.

O Abel optou por se defender. Ele errou. Mas você está jogando em Salvador, contra o Bahia, que é um bom time, não sei. A visão dele é que o Bahia estava melhor e ele quis se defender, eu acho.

Walter Casagrande Jr.

Mattos: Abel volta ao conservadorismo no aperto

Ele voltou ao Palmeiras mais conservador, que não estava funcinando. Esse Palmeiras que engatou agora tinha Evangelista, Andreas, era um time mais leve. Ele deveria ter puxado o Andreas para trás e colocado o Veiga ou o Maurício como armador. Ele optou pela opção mais conservadora.

Quando o Abel se sente em problemas, ele volta à fórmula conservadora: volantões, dois pontas, joga a bola na área.

Rodrigo Mattos

Foi autossuficiência. Sempre se acha, é na marra. [...] E, olha, o Pato encerrou a carreira dele no Corinthians ao cobrar aquele pênalti contra o Grêmio dessa mesma maneira. O Yuri Alberto não vai encerrar a carreira no Corinthians, mas vai ficar eternamente marcado como responsável por essa derrota.

José Trajano

Esse jogo parecia que ia dar tudo errado. [...] Se você olhar a atitude dos jogadores do Flamengo no primeiro tempo, [...] estavam meio lentos na rotação, estavam num jogo que parecia de campeonato carioca, e que era um jogo que estava valendo a liderança. 40 minutos nisso. Foram dominados completamente.

Rodrigo Mattos

Eu acho assim, ele devia chorar de novo, né? Ele chorou de emoção quando ele fez aquele gol. Agora, o Corinthians perdeu por 2 a 1. Ele deveria chorar de novo, porque aquele pênalti que ele bateu no primeiro tempo, rídiculo, fez total diferença no resultado da partida. Aliás, não só aquele pênalti, como os outros três, quatro gols que ele perdeu no primeiro tempo, cara a cara com o Rossi, fizeram diferença no final da partida.

Walter Casagrande Jr.

