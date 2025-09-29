Topo

Esporte

Onde vai passar São Paulo x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

29/09/2025 14h00

São Paulo e Ceará duelam na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo precisa se recuperar após a eliminação na Libertadores, quando perdeu por 3 a 0 para a LDU no agregado. A equipe de Hernán Crespo também vem de derrota no Brasileirão, sendo superada pelo Santos por 1 a 0.

Relacionadas

Torcida do São Paulo picha muro do Morumbis contra diretoria após queda

Tiago Nunes, após eliminar o São Paulo: 'Dinheiro não compra coração'

O Ceará enfrenta uma sequência sem vitórias no torneio nacional, somando quatro partidas sem vencer. Na rodada passada, o Vozão empatou em 1 a 1 com o Bahia.

São Paulo x Ceará -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 20h (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Sem Willian, Grêmio se reapresenta e inicia preparação para pegar o Santos

Palmeiras renova com Giay até 2030

Palmeiras anuncia renovação de Giay até setembro de 2030

Onde vai passar São Paulo x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Palmeiras: Piquerez não tem lesão, mas Evangelista pode passar por cirurgia

Atlético-MG encerra preparação para duelo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro

Diretor do Palmeiras detona Rogério Ceni por falta de ética com Abel

Popó teve fratura e sangramento interno constatados antes de cirurgia

Merab Dvalishvili freia debate sobre ser o 'GOAT' dos galos antes do UFC 320

Palmeiras abre venda geral de ingressos para duelo contra o Vasco

Diretor do Palmeiras reforça crítica ao gramado da Fonte Nova e rebate Rogério Ceni