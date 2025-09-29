Onde vai passar São Paulo x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e Ceará duelam na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo precisa se recuperar após a eliminação na Libertadores, quando perdeu por 3 a 0 para a LDU no agregado. A equipe de Hernán Crespo também vem de derrota no Brasileirão, sendo superada pelo Santos por 1 a 0.

O Ceará enfrenta uma sequência sem vitórias no torneio nacional, somando quatro partidas sem vencer. Na rodada passada, o Vozão empatou em 1 a 1 com o Bahia.

São Paulo x Ceará -- Campeonato Brasileiro