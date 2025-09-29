Neymar e mais: jogadores do Santos comparecem a evento de reinauguração de hotel no CT

O meia-atacante do Santos, Neymar, marcou presença, nesta segunda-feira, no evento de reinauguração do Hotel Recanto dos Alvinegros, no CT Rei Pelé, alojamento onde ficam concentrados os jogadores profissionais e comissão técnica antes dos jogos.

Outros atletas do elenco, como Luan Peres, JP Chermont, Gabriel Bontempo, Billal Brahimi, Diógenes e Andrey Quintino também estiveram presentes no local.

A NR Sports, empresa que gerencia a imagem do camisa 10 do Peixe, foi parceira na modernização do local, assim como a WePlan Group. Desde que Neymar chegou ao Santos, o clube tem investido na modernização das estruturas, incluindo o CT e partes da Vila Belmiro, como o vestiário.

A presença de Neymar Jr. no evento, porém, durou pouco tempo. Ele chegou pouco antes de seu pai, Marcelo Teixeira e outros responsáveis pela reforma darem suas declarações e logo deixou o local acompanhado pela esposa Bruna Biancardi e por uma de suas filhas, Mavie.

Neymar no Departamento Médico

Neymar, por enquanto, apoia o Santos apenas fora de campo. O meia-atacante sofreu uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita há cerca de dez dias e tem sido baixa para o time comandado por Juan Pablo Vojvoda.

O camisa 10, portanto, não atuou nos últimos dois compromissos do Peixe: a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo e o empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino.

Antes da lesão, Neymar havia disputado dez dos últimos nove compromissos do Santos. Ele ficou de fora apenas da derrota para o Bahia, por suspensão. Neste período, ele chegou a apresentar um "leve edema no músculo adutor", mas se recuperou a tempo de não desfalcar o clube em nenhuma partida.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse acreditar que Neymar retorna a campo a tempo de ajudar o Peixe no Brasileirão.

Situação do Santos no Brasileirão

Com o empate diante do Bragantino, o Santos fechou a 25 rodada da competição na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do Z4.

Próximo jogo do Santos

Jogo: Santos x Grêmio



Competição: Campeonato Brasileiro (26° rodada)



Data e horário: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)