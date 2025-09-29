Neto se revolta com pênalti de Yuri Alberto em Corinthians x Flamengo: 'Ridículo'

Neto, comentarista e ex-jogador do Corinthians, não segurou as críticas a Yuri Alberto após o pênalti de cavadinha desperdiçado pelo atacante, ainda no primeiro tempo do confronto com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão em sua rádio, o ex-camisa alvinegro se revoltou e pediu que Yuri seja multado pelo clube.

"Sabe o que é isso aí? É uma coisa ridícula, é falta de responsabilidade, é achar que é mais que os outros. Quando você faz uma p... dessa e perde o jogo, você tem de ser multado. Joguei bola 17 anos, nunca fiz isso. Errei pênalti para c..., sabe como errei? Metendo a bola no chão, metendo a bola no canto, chutando a bola pra fora, vai tomar no olho do c...", afirmou o comentarista, durante transmissão pela Rádio Craque Neto.

"Jogador que faz uma m.... dessa, tem de ser chamado a atenção dentro do vestiário, tem de ser chamado a atenção pelo presidente, a torcida tem que vaiar", continuou. "Quatro meses sem fazer um gol, voltando de cirurgia, com todo respeito que eu tenho pelo Yuri Alberto, com todo respeito que tenho pela família, vai tomar no olho do c..., um jogador quando faz uma merda dessa, em um time que não tem dinheiro, um cara que ganha R$ 1,7 milhão por mês, de um time que tá com 29 pontos, vai tomar no olho do c..."

O lance se deu ainda no primeiro tempo. Yuri Alberto, que já havia desperdiçado sua última cobrança de pênalti contra o Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil, tentou uma cavadinha sobre o goleiro Rossi. O argentino, que se jogou para o canto direito, teve o trabalho de encaixar a bola, no meio do gol. Depois, ainda foi para cima de Yuri, com um gesto de "aqui, não".

Nos 45 minutos finais, Yuri se redimiu com a torcida, ao marcar seu primeiro gol em quatro meses, para abrir o placar da partida na Neo Química Arena. Na comemoração, foi às arquibancadas e às lágrimas, e também foi advertido com o cartão amarelo pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) e estará fora da próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra seu ex-time Internacional, no Beira Rio.

Depois da virada do Flamengo, por 2 a 1, Yuri Alberto se desculpou com a torcida corintiana pelo lance. "Peço desculpas, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão. Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance", afirmou.

Com 29 pontos e na 12ª posição, o Corinthians terá duelo decisivo com o Internacional nesta quarta-feira. Em caso de derrota, pode terminar a rodada em 16º, a uma colocação do Juventude, primeiro clube na zona de rebaixamento.