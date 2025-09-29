Naná vence Daniela Souza e avança no quali do Torneio Internacional feminino de tênis
Nesta segunda-feira, pelo Torneio Internacional feminino de tênis, realizado no Clube Paineiras do Morumby, a sensação Nauhany Silva, a Naná, de 15 anos, superou Daniela Souza, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Assim, a atleta enfrentará, nesta terça, Alice Ghiraldi, um ano mais velha, que marcou duplo 6/0 sobre Laura Borges.
"Eu jogava aqui no Paineiras, então voltar para o Torneio Internacional é algo especial. Comecei a partida um pouco nervosa, o que é natural numa estreia, mas depois me soltei", disse Naná.
A fase final do quali terá ainda os duelos brasileiros entre Letícia Vidal e Laura Badia e de Maria Eduarda Lages diante de Bianca Bernardes, enquanto Catarina Melleiro, Mariana Soares, Valentina Huang e Gabriela Cho enfrentarão adversárias estrangeiras.
Ana Candiotto estreia contra chilena
Ainda nesta terça-feira, às 18h (de Brasília), no estádio principal, a paulista Ana Candiotto enfrentará a chilena Jimar Gerald González.
Pouco antes, às 13h30, acontece o duelo nacional entre Júlia Konishi e Sofia Mendonça, e a partida entre a italiana Miriana Tona e Sylvie Zund, de Liechtenstein. Também à tarde, Laura Pigossi estreia na chave de duplas, tendo Tona como parceira, e Jennifer Dourado e a colombiana Maria José Sanchez como adversárias.
O sorteio da chave de simples colocou argentinas como primeiras adversárias de Laura Pigossi, Carol Meligeni e Gabriela Cé: a principal favorita enfrentará Luciana Moyano, a segunda cabeça de chave terá pela frente Berta Bonardi e a canhota gaúcha jogará contra Justina Gonzalez, em partidas programadas para esta quarta-feira. Já Thaisa Pedretti aguarda a definição de uma tenista vinda do qualificatório.