MP vê 'gastos incompatíveis' em faturas do Corinthians e intima Andrés a depor

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) confirmou a veracidade das faturas de cartões de crédito do Corinthians que indicam possíveis gastos pessoais indevidos na gestão do ex-presidente Andrés Sanchez. O mandatário foi intimado a prestar depoimento.

Além dos gastos em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, que posteriormente foram ressarcidos por Andrés, o MP também identificou despesas em uma joalheria e em um restaurante em Fernando de Noronha, em 2020.

O órgão analisou todos os documentos enviados pela diretoria do Corinthians e atestou gastos incompatíveis com o exercício da presidência de um clube de futebol. Com isso, Andrés Sanchez foi intimado a depor na condição de investigado já nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, por videoconferência.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Entenda o caso

O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) foi instaurado pelo Ministério Público em meados de junho deste ano. À época, o órgão também agendou oitivas com o atual presidente, Osmar Stabile, o vice Armando Mendonça e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, a fim de entender o funcionamento dos cartões corporativos do Corinthians.

Inicialmente, a apuração do MP iria abranger somente o período das gestões de Andrés Sanchez (2018 a 2020) e Duilio Monteiro Alves (2021 a 2023). Porém, após ouvir alguns depoimentos, o órgão decidiu investigar também o mandato de Augusto Melo. Além de uma suposta apropriação indébita, são apurados também os possíveis crimes de estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa.

O Corinthians informou, há cerca de duas semanas, que concluiu a entrega dos documentos sigilosos solicitados pelo MP. O clube se coloca à disposição das autoridades, mas teme vazamentos e reforça o cuidado para não expor ainda mais a imagem de instituição.

Além de supostas despesas pessoais, o MP também abriu investigação para apurar uma possível ligação do clube com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), motivada pelo depoimento de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, colhido pelo órgão.