Morre Roscoe, cachorro do piloto Lewis Hamilton: "Um anjo e um amigo verdadeiro"

Lewis Hamilton anunciou, nesta segunda-feira, a morte de seu cachorro Roscoe. O piloto de Fórmula 1 publicou um texto em suas redes sociais lamentando o falecimento. O cão estava em coma há quatro dias após sofrer uma parada cardíaca em decorrência de pneumonia.

"Depois de quatro dias no suporte de vida, a lutar com toda a força que ele tinha, tive de tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Ele nunca parou de lutar, até o fim. Sinto-me tão grato e honrado por ter partilhado a minha vida com uma alma tão linda, um anjo e um amigo verdadeiro", publicou o britânico.

Roscoe acompanhou Lewis Hamilton em diversas corridas da Fórmula 1. Assim, o cachorro se tornou uma figura conhecida nos paddocks.

"Trazer o Roscoe para a minha vida foi a melhor decisão que já tomei, e vou guardar para sempre as memórias que criamos juntos. Apesar de ter perdido a Coco, nunca tive de fazer um cão dormir antes, embora saiba que a minha mãe e muitos amigos próximos o fizeram. É uma das experiências mais dolorosas e sinto uma ligação profunda com todos que passaram pela perda de um animal de estimação amado. Apesar de ter sido tão difícil, tê-lo foi uma das partes mais bonitas da vida, amar tão profundamente e ser amado em troca", declarou o piloto da Ferrari.

"Obrigado a todos pelo amor e apoio que demonstraram ao Roscoe ao longo dos anos. Tem sido tão especial testemunhar e sentir. Ele morreu na noite de domingo, 28 de setembro nos meus braços", finalizou.

Lewis Hamilton adotou Roscoe em 2013.