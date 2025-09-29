Topo

Esporte

Hamilton anuncia morte de seu cachorro: 'Anjo e amigo verdadeiro'

Lewis Hamilton anuncia morte do cachorro Roscoe - Reprodução/Instagram/@lewishamilton
Lewis Hamilton anuncia morte do cachorro Roscoe Imagem: Reprodução/Instagram/@lewishamilton
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 10h07

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton informou hoje que seu cachorro Roscoe morreu no último domingo. O buldogue inglês estava em coma.

Depois de quatro dias em suporte de vida, lutando com toda a força que tinha, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Ele nunca parou de lutar, até o último instante. Sinto-me muito grato e honrado por ter compartilhado minha vida com uma alma tão linda, um anjo e um verdadeiro amigo. Trazer Roscoe para a minha vida foi a melhor decisão que já tomei, e sempre vou valorizar as memórias que criamos juntos. Hamilton, no Instagram

Obrigado a todos pelo amor e apoio que vocês demonstraram ao Roscoe ao longo dos anos. Foi muito especial testemunhar e sentir isso. Ele faleceu no domingo à noite, 28 de setembro, em meus braços.

Roscoe foi adotado por Hamilton em 2013. Ele é presença constante no paddock e tem até o seu próprio Instagram, com mais de 1,3 milhão de seguidores.

Roscoe era vegano, assim como Lewis Hamilton. "Eu sou um buldogue vegano que adora viajar, jogar bola e receber atenção de todas as garotas, especialmente quando elas esfregam meu bumbum. Eu gosto de frisbee e tênis", diz a descrição do seu perfil.

