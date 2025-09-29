Merab Dvalishvili freia debate sobre ser o 'GOAT' dos galos antes do UFC 320

Atual campeão dos pesos-galos (61 kg) do UFC, Merab Dvalishvili se prepara para a terceira defesa de título da carreira no UFC 320, onde enfrentará Cory Sandhagen no 'co-main event' da noite, em Las Vegas (EUA). Vivendo o auge de sua trajetória no MMA, o georgiano é cada vez mais apontado por fãs e analistas como um dos grandes nomes da história da divisão - mas prefere adotar um tom humilde quando o assunto é legado.

Apesar da impressionante invencibilidade e das atuações dominantes no octógono, o lutador evita qualquer rótulo de "maior peso-galo de todos os tempos". A categoria já teve campeões icônicos como Dominick Cruz, TJ Dillashaw e Renan Barão, que marcaram época e elevaram o nível técnico da divisão.

"Eu amo lutar. Cabe às outras pessoas dizer se eu sou o maior ou não. Sou rápido, tenho bom cardio - como vocês quiserem me chamar. Eu amo lutar, quero continuar lutando e vencendo. Não fico pensando se sou o melhor ou o maior", declarou Dvalishvili, cortesia da Stake.

Rival de alto nível

Sobre o duelo contra Sandhagen, Dvalishvili demonstrou respeito ao adversário e garantiu que o público pode esperar uma grande apresentação no octógono. O americano é conhecido por seu estilo versátil e repertório de golpes plásticos.

"É uma luta pelo cinturão dos pesos-galos. A gente sempre entrega. Cory Sandhagen é um lutador muito talentoso, de alto nível. Ele tem um jogo perigoso. Nocauteia com joelhadas voadoras, chute giratório nas costas", analisou o campeão.

Mesmo diante de um oponente imprevisível, o georgiano assegura que manteve sua rotina tradicional de preparação. Os treinos seguem focados em sparring, wrestling e jiu-jitsu, com intensidade total para defender o cinturão mais uma vez. chega embalado e confiante para seu próximo compromisso, determinado a consolidar seu nome entre os grandes da história da divisão.

